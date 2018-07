CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO IRRISOLTOBELLUNO «Rossella non conosceva nessuno e durante il suo soggiorno a Tai non aveva fatto la conoscenza di alcuno. Usciva sempre in compagnia del padre dalle 15 alle 19». Emerge così, in tutta la sua timidezza e serietà, la giovane Rossella dalle polverose carte del Modello 44. È il registro delle notizie di reato in cui si procede contro ignoti, aperto nel 1976 dalla Procura di Belluno. Attraverso quelle carte si può capire come si era sviluppata l'indagine, per cercare di intuire cosa c'è dietro questa vicenda.IL...