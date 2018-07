CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOIl nemico ora si chiama maltempo, piogge torrenziali, il rischio concreto di nuove inondazioni perché le previsioni annunciano precipitazioni senza sosta per dieci giorni. D'altra parte, si chiama stagione delle piogge e dura da aprile a ottobre nella provincia di Chiang Rai, al confine con Myanmar. Tutto il mondo è mobilitato per salvare i giovani calciatori thailandesi e per una volta non è una iperbole.L'AIUTO USAFondamentale l'aiuto anche degli specialisti americani, ieri Donald Trump: «Gli Stati Uniti stanno lavorando a stretto...