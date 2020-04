IL CASO

GRUARO Una famiglia sterminata dal coronavirus, e un paese di soli tremila abitanti che ha già visto morire tre persone a causa dell'epidemia.

Gruaro è ancora scossa per il decesso di Giuseppina Guarnuto, 75 anni, madre di quattro figli e moglie di Domenico Memmo, che era morto due settimane fa sempre a causa dall'infezione da Covid-19. Originaria di Reggio Calabria, la famiglia Memmo da molti anni abita nella frazione di Giai.

Uno dei figli, che di mestiere fa il camionista, potrebbe essere stato il primo contagiato in famiglia, nei primi giorni dell'infezione. Si trova da tempo in quarantena a casa, in attesa dell'esito del secondo tampone che dovrebbe accertarne la guarigione. Ma in queste tragiche settimane l'uomo ha perso entrambi i genitori. Particolarmente dolorosa la scomparsa della madre Giuseppina, che era risultata negativa al primo tampone e viveva in casa in quarantena. La donna, con problemi clinici di tipo cardiocircolatorio, si era sentita male sabato mattina. Soccorsa dall'ambulanza del 118, era stata trasportata al Pronto soccorso di Portogruaro ed era risultata positiva al Covid-19. Trasportata in ospedale a Jesolo, dopo poche ore dal ricovero ha dovuto arrendersi a una crisi respiratoria che, associata alla sua condizione di grave cardiopatia, le è stata fatale.

IL SINDACO

«Il protocollo per certificare l'avvenuta guarigione - spiega il sindaco Giacomo Gasparotto - è piuttosto lungo: dopo il primo tampone negativo è necessario, a distanza di giorni, eseguire un secondo tampone di conferma. Molti dei 16 Covid positivi registrati dall'inizio a Gruaro ora potrebbero essere già negativi». Nel frattempo, buone notizie arrivano dalla famiglia Bortolussi del capoluogo Gruaro, che la settimana scorsa ha dovuto piangere la morte della mamma 82enne, Alda Maitan, deceduta a Jesolo. Sia il marito che il figlio stanno meglio, non sono più positivi e sono stati dimessi dall'ospedale di Jesolo: il marito è ora ricoverato in casa di riposo a Cinto Caomaggiore, dove sta seguendo una terapia riabilitativa, mentre il figlio autotrasportatore, anche lui indicato come il paziente uno della famiglia, è ricoverato in osservazione all'ospedale di Portogruaro.

TRISTE PRIMATO

Una cosa è certa: con tre morti di coronavirus su una popolazione di meno di tremila abitanti Gruaro è una della realtà più colpite in provincia. Un record negativo che il sindaco Giacomo Gasparotto imputa per un verso alla presenza della sviluppata zona industriale commerciale di Malcanton, ma anche alla casualità. «Per una situazione del tutto particolare sostiene il primo cittadino - abbiamo avuto due famiglie colpite duramente, cosa che ha fatto impennare la media delle vittime. Purtroppo Gruaro sta soffrendo per la sua attuale zona industriale e commerciale che ha un migliaio di addetti, più l'indotto: circa trecento di questi lavoratori sono cittadini di Gruaro. Una zona vivace sotto l'aspetto economico e di grandi interrelazioni, ma che in questo caso sembra ci abbia penalizzato. Nelle due famiglie che hanno sofferto le tre vittime ad ammalarsi per primi sono stati molto probabilmente i due figli autotrasportatori, che compiono frequenti viaggi a Milano. Diversamente, il resto del territorio comunale ha dati che sono nella media provinciale».

Maurizio Marcon

