GOSALDO Una dose di vaccino rischia di restare inutilizzata per colpa di uno scambio di persone. La destinataria dell'invito dell'Ulss 1 Dolomiti per il 6 aprile morì una ventina di anni fa mentre con ogni probabilità l'omonima ancora in vita è in attesa della chiamata. Così la nipote della prima Maria Chiea, che ha a cuore l'immunizzazione degli anziani contro il Covid-19, lancia un appello a chi possa conoscere la seconda, evitando che perda l'appuntamento fissato al drive-in di Agordo.

Agli ex vicini di casa di Maria Chiea, un tempo residente in via Croce Rossa 15 a Gosaldo, la scorsa settimana è stata recapitata una lettera dell'Ulss 1 indirizzata proprio alla signora, classe 1910. Peccato che la donna, che ha trascorso gli ultimi anni della sua vita in Lombardia, sia morta nel 1999. Inevitabile, allora, la loro chiamata ai parenti a Varese. «I nostri conoscenti di Gosaldo - spiega Francesca Chiea, nipote di Maria - ci hanno avvisato di questa missiva e ce l'hanno girata. Mia nonna, nata il 10 dicembre 1910 però è morta nel 1999. Sul documento dell'Ulss 1, che la convoca per il 6 aprile, è tutto corretto tranne la data di nascita che qua è indicata come 31 dicembre 1926. L'immediato dubbio mio e di mio papà Giandomenico, figlio di Maria, è stato che qualcuno di Gosaldo stia aspettando il vaccino e per qualche motivo, forse appunto uno scambio di persone, non venga poi contattato». Maria Chiea nel 1932 sposò Ettore Chiea e dopo averlo perso, nel 1960, nel 1966 emigrò nel Varesotto con tre dei suoi cinque figli. Una volta sistemati quest'ultimi, rientrò nell'amata Gosaldo.

Di ieri mattina la telefonata di Francesca all'ufficio anagrafe del Comune di Gosaldo. «Mi ha risposto un'impiegata gentilissima - racconta -: le ho spiegato la questione e lei, incrociando qualche dato, ha scoperto che in effetti esiste un'omonima, nata il 31 dicembre 1926 e attualmente residente anche lei, ironia della sorta, in Lombardia. Ecco, chiedo ai gosaldini o a chi possa conoscere questa Maria Chiea, classe 1926, che c'è il vaccino che l'aspetta. L'appuntamento è per martedì 6 aprile, alle 14.53, al drive-in di Agordo in località Tamonich. E se lei non fosse intenzionata ad andarci, magari anche per la distanza dall'attuale città dove vive, potrebbe fare una telefonata all'Ulss 1 per avvisare così che quella dose potrebbe essere dirottata su qualcun altro. Nessuna polemica con l'Ulss 1 - conclude Francesca Chiea - la cosa a cui tengo è che una dose di vaccino non vada sprecata».

Raffaella Gabrieli

