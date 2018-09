IL CASO GENOVA Istanza accolta: la Lega avrà ottant'anni per saldare il

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOGENOVA Istanza accolta: la Lega avrà ottant'anni per saldare il conto di 49 milioni di euro. Nel 2094, se nei bilanci certificati non risulteranno entrate extra, il Carroccio avrà chiuso i conti con lo Stato: 100mila euro ogni bimestre assicurati alla procura su un deposito aperto ad hoc a disposizione della Guardia di Finanza, per risarcire il mal tolto, attribuito dal Tribunale all'operato dell'ex segretario Umberto Bossi e dell'ex tesoriere Francesco Belsito. A rivolgere la richiesta alla procura di Genova era stato l'attuale...