FIUMICELLO Scaraventati fuori dal furgone, mentre il mezzo era ancora in corsa. Sfiorata la tragedia all'alba di oggi lungo la Strada Statale 14, in comune di Fiumicello-Villa Vicentina. Tre i richiedenti asilo che se la sono vista brutta, causa il gesto del loro scellerato passeur e del suo complice. Ad assistere alla scena, nei pressi di Borgo Sandrigo a Villa Vicentina, alcuni residenti. I migranti sono stati spinti fuori dal veicolo che viaggiava in direzione Cervignano del Friuli. Alcune persone hanno segnalato il fatto ai carabinieri della compagnia di Palmanova, che sono intervenuti sul posto per verificare l'accaduto, assieme ai sanitari del 118. Tutti e tre sono rimasti seriamente feriti: una persona rischia di perdere un occhio, un'altra ha subito lo schiacciamento di un piede e il terzo uomo ha rotto una gamba. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale a Palmanova per le cure del caso e sono state sospese le operazioni di identificazione per dare priorità alle cure sanitarie.

Nel frattempo i militari dell'Arma hanno condotto le indagini per risalire al conducente del furgone. Poco dopo altre nove persone sono state rintracciate sui binari proprio a Cervignano.

La Polizia di Frontiera di Gorizia, nell'ambito dei servizi di controllo sulla fascia confinaria, ha arrestato, l'8 settembre scorso, un cittadino di nazionalità rumena di anni 33 che, nei pressi del valico della Casa Rossa in entrata sul territorio nazionale, è stato fermato a bordo di un veicolo con targa austriaca. A bordo trasportava cinque cittadini turchi privi di documenti. Dopo l'attività di identificazione e indagine il 33enne straniero è stato tradotto in carcere e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Il Tribunale di Gorizia - accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero Ilaria Iozzi - ha condannato, con sentenza del 15 settembre 2020, il cittadino rumeno alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, oltre a 50.000 euro di multa ed al pagamento delle spese processuali, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ordinando altresì la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato.

Prosegue nel frattempo l'attività di controllo capillare del confine italo/sloveno, finalizzata soprattutto al contrasto del traffico di uomini' lungo la Rotta balcanica, che ha portato nell'ultimo periodo all'arresto di diversi passeur, al sequestro di veicoli e svariate somme di denaro sul territorio di competenza, effettuata anche con la collaborazione delle altre Forze di Polizia e dell'Esercito Italiano, impegnato nell'operazione Strade Sicure.

Sono arrivarti tra l'altro ieri i 50 uomini ad integrazione dei dispositivi di controllo, si tratta dei militari provenienti dal Genova Cavalleria IV di Palmanova e inquadrati nel Raggruppamento Veneto Friuli Venezia Giulia nell'ambito dell'operazione Strade Sicure.

«I nuovi rinforzi testimoniano l'attenzione che il Ministro dell'Interno pone verso questa zona di confine e sui fenomeni che la caratterizzano», ha commentato il Prefetto di Trieste, Valerio Valenti. E ha aggiunto: «L'azione di controllo, come convenuto in un recentissimo incontro con i Prefetti di Udine e Pordenone e con i Vertici territoriali delle forze di polizia, sarà ulteriormente implementata attraverso dispositivi coordinati a livello interprovinciale e caratterizzati da elevata duttilità e mobilità per far fronte alle tante variabili dell'immigrazione clandestina»

