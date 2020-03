IL CASO

FIUME VENETO Salta l'esercitazione della protezione civile per la pulizia del fiume Fiume. Prevista per il 29 febbraio e posticipata a ieri, è stata rinviata a data da destinarsi causa Coronavirus. Per il gruppo di angeli azzurri di Fiume Veneto - il terzo in Regione per numero di volontari assoluti - non c'è stato altro da fare che riporre nell'armadio motoseghe e funi in attesa del nuovo via libera. Un'esercitazione attesa dal gruppo di protezione civile di Fiume Veneto che fa parte del distretto del Sil perché sarebbe stata utile al taglio e rimozione di piante e tronchi caduti nell'alveo del fiume Fiume e di piante con precaria stabilità nel tratto tra Fiume Veneto centro, a valle dell'ex cotonificio e in via Carducci, a Cimpello.

Il legname tagliato (oggetto di rinuncia da parte del proprietario del fondo) sarebbe stato regalato, salvo diverse disposizioni della Forestale, alla Caritas. Una iniziativa che rientra nelle finalità dell'Amministrazione di promuovere attività di formazione e addestramento per consentire alla squadra di protezione civile di migliorare l'efficacia nella gestione degli interventi e delle risorse umane nei casi di effettiva emergenza. Un'attività da svolgersi nel contesto delle azioni del distretto del Sil e in collaborazione con il gruppo Alpini di Pordenone e dell'associazione Quartiere 1° Maggio per gli aspetti di organizzazione del servizio di refezione e logistici. Questo per creare sinergia e capacità di operare in contesti di emergenza.

Per la protezione civile di Fiume Veneto, coordinata da Alessandro Arnoldi, si tratta di un rinvio, ma la volontà è di realizzare quando prima l'esercitazione. «L'obiettivo - ha chiarito il sindaco Jessica Canton - delle esercitazioni è di consolidare il forte spirito di gruppo e l'ottima preparazione dei volontari che hanno sempre dimostrato, in particolare in caso di situazioni d'emergenza, di essere sempre presenti per le comunità». Il gruppo comunale di protezione civile di Fiume Veneto è nato in seguito di un fortunale accaduto circa quasi 30 anni fa. Durante l'anno i volontari dedicano più di 2.500 ore/uomo impegnandosi in esercitazioni ed emergenze anche al di fuori del territorio comunale. Il gruppo conta attualmente 60 volontari, dai 16 ai 73 anni. Nel 2019 si sono iscritti 5 nuovi cittadini fiumani. Per conoscere da vicino questa realtà, la sede della protezione civile comunale, situata in via Fratte, accanto al magazzino comunale, è aperta ogni mercoledì (dalle 20.30 alle 21.30).

Emanuele Minca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

