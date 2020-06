IL CASO

FELTRE Tra i positivi anche una dipendente del supermercato Tulipano. Si allarga il focolaio di Feltre, partito con due casi di positività tra i dipendenti dell'Eurobrico di via Zuecca eproseguito con ulteriori quattro positivi tra la cerchia dei familiari dei due primi pazienti. Tra questi c'è anche una ragazza che lavora all'interno del Tulipano di via Rizzarda a Feltre, fidanzata di uno dei dipendenti dell'Eurobrico. Al momento non ci sono estremi che facciano pensare alla necessità di chiudere anche questa attività commerciale in quanto la dipendente non ha avuto contatti stretti con i colleghi ed ha sempre utilizzato i dispositivi di protezione.

IL SINDACO

Non appena l'azienda ospedaliera ha avuto notizia di questo nuovo positivo, ma soprattutto del fatto che la donna lavora al Tulipano di Feltre, ha contattato il primo cittadino di Feltre Paolo Perenzin. «Sono subito stato informato dall'azienda ospedaliera ed è emerso che i protocolli che il Tulipano utilizza sono molto molto ferrei, inoltre non ci sono altri dipendenti che hanno manifestato sintomi sospetti. Questo ci fa pensare che non ci siano le condizioni per una propagazione di contagio (la differenza con l'Eurobrico infatti è che i due dipendenti hanno manifestato sintomi a distanza di una settimana l'uno dall'altro e questo ha creato preoccupazione per una possibile diffusione del contagio). Se nei prossimi giorni il Tulipano evidenzierà situazioni sospette si chiuderà e si farà lo stesso iter eseguito per l'Eurobrico, quindi tamponi a tutti e sanificazione degli spazi interni ed esterni». Perenzin coglie l'occasione per allarga l'orizzonte ed afferma che «non è il momento di abbassare l'attenzione. Proprio per questo farò una verifica con il comandante della nostra polizia locale sulle situazioni che hanno dato maggior pensiero negli ultimi quindici giorni per concentrazione di persone. Tutti stanno facendo bene ma abbiamo avuto alcune segnalazioni di qualcuno che è andato un po' sopra le righe; senza prendere provvedimenti, perché non penso siano necessari, ma andremo a parlare magari con i titolari dei locali per chiedere maggiore collaborazione».

LA SITUAZIONE

Nel frattempo, in serata, il dipartimento di prevenzione dell'Usl 1 Dolomiti ha diffuso un aggiornamento sul focolaio di Feltre evidenziando che complessivamente i casi di positività sono diventati sei. «Tutto è partito dalla positività di due soggetti lavoratori di una nota catena ricostruisce il direttore del dipartimento di prevenzione Sandro Cinquetti - a seguito di questo sono stati eseguiti 25 tamponi da cui sono risultati ulteriori quattro positivi, si tratta soprattutto di familiari dei lavoranti dell'attività commerciale. Tutte queste sei persone sono sottoposte a isolamento domiciliare fiduciario: 4 presentano sintomatologia lieve-moderata mentre due sono asintomatiche. Alla luce di questi ulteriori positivi abbiamo allargato il contact tracing eseguendo altri nuovi 18 tamponi i cui esiti arriveranno nel corso della nottata». Cinquetti aggiunge che «l'elemento positivo è che i nove tamponi degli altri operatori del negozio sono negativi e questo è un segnale positivo per la riapertura dell'Eurobrico, anche se tutto si deciderà dopo le verifiche che verranno fatte nella giornata di domani (oggi per chi legge, ndr) all'edificio. Orientativamente l'idea è quella di andare verso una riapertura martedì».

I DATI

Nel report diffuso ieri pomeriggio da Azienda Zero si può leggere come nella nostra provincia ci sia un nuovo caso di positività rispetto a sabato. E quello della provincia di Belluno è l'unico nuovo caso di positività di tutto il Veneto. E questo, ovviamente, è legato al nuovo focolaio che si è acceso a Feltre. Attualmente quindi i casi positivi in provincia sono 27 mentre le persone in isolamento domiciliare 92.

