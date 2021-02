IL CASO

FELTRE Piccoli focolai negli ospedali: l'emergenza è tutt'altro che finita. L'Usl 1 Dolomiti ha rassicurato che è tutto sotto controllo. C'è un piano regionale ad hoc che spiega in che modo deve comportarsi l'azienda sanitaria in situazioni di questo tipo. Non ci sarebbe quindi il rischio che un piccolo fuocherello si trasformi in un incendio di vaste dimensioni. Ma l'attenzione rimane alta. Sono stati trovati dei pazienti positivi in Geriatria a Feltre, subito isolati, almeno un positivo anche in Medicina ad Agordo. In quest'ultimo caso trasferito a valle. Belluno e Feltre, infatti, hanno ancora dei reparti covid ed è lì che, al momento, vengono concentrati i pazienti positivi. Il piccolo focolaio al Santa Maria del Prato di Feltre è partito da un paziente che si è positivizzato all'improvviso. Al tampone di entrata, infatti, era risultato negativo: significa o che qualcuno l'ha contagiato mentre si trovava nella struttura o che il virus era ancora nel periodo di incubazione. Nel tampone di martedì, eseguito per un trasferimento dell'uomo in altro reparto, l'esito è stato positivo. Lui è stato ricoverato in area covid. Il suo compagno di stanza isolato. Operatori e pazienti del reparto sottoposti a tampone. «Tutto il personale della Geriatria è risultato negativo ha fatto sapere ieri l'azienda sanitaria Dei 27 pazienti del reparto 6 sono risultati positivi e sono stati trasferiti in area covid. È in corso il consueto attento contact tracing per i giorni a seguire».

Martedì sera, nel frattempo, sono stati temporaneamente sospesi i ricoveri in Geriatria e qualche ora dopo è morto un 77enne positivo ricoverato proprio in quel reparto. Al momento gli ospedali hanno un protocollo preciso da seguire: prima del ricovero, i pazienti vengono sottoposti a tampone e poi trasferiti nelle aree covid o covid free in base all'esito. Tampone che viene ripetuto durante il ricovero in modo frequente e ogni volta che vi sia un dubbio clinico o un trasferimento interno. I visitatori sono autorizzati, ma in numero limitato, e anche loro accedono solo se il tampone risulta negativo. «Il sistema di identificazione dei soggetti covid-19 in ogni ospedale chiarisce l'Usl 1 Dolomiti viene perfezionato quotidianamente, in relazione alle conoscenze sulla diffusione della malattia, con l'obiettivo di ridurre, per quanto possibile, l'accesso di persone infette nelle aree ospedaliere che sono ormai libere dal virus».

Ma il focolaio può partire anche dall'interno come potrebbe esser accaduto a Feltre. Il virus, infatti, ha un'incubazione di 14 giorni e se il tampone viene eseguito troppo presto la positività non esce. L'azienda sanitaria ammette che «l'attuale situazione epidemiologica ospedaliera vede la possibilità di verificarsi di focolai di infezione in tutte le strutture di ricovero, non solo provinciali, a causa dell'elevata diffusione nella popolazione dell'infezione da sars cov2, che solo ora ha una tendenza alla riduzione». Quindi i pazienti e tutto il personale sanitario (anche quello già vaccinato) sono soggetti a controllo periodico come da protocollo regionale. «Questo con l'obiettivo di essere i più efficienti possibile nell'identificare ed isolare i portatori del virus. Sono attività definite attraverso l'esperienza maturata in quest'anno e devono avere la massima rapidità di esecuzione con l'obiettivo di rendere sicuro il ricovero nelle aree covid free» commentano Livio Simioni, direttore del Dipartimento di Area Medica di Feltre, Massimiliano Mosca, direttore del Dipartimento di Area Medica di Belluno, e Renzo Scaggiante, Direttore delle Malattie Infettive.

