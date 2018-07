CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOFebbre alta. Anzi, altissima. Il Bellunese continua ad essere ammalato di gioco d'azzardo. E la malattia non accenna a diminuire. Lo dicono chiaramente gli ultimi dati resi disponibili dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativi al primo semestre 2017 (i numeri per il secondo semestre non sono ancora stati elaborati). L'ordine di grandezza supera i 100 milioni di euro: 108.672.407,89 euro per la precisione. È questa la cifra che i bellunesi si sono bevuti tra gratta e vinci, slot machine e altro azzardo in appena sei mesi....