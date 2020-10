IL CASO

FARRA DI SOLIGO Maestra positiva: due classi della scuola d'infanzia di Farra di Soligo finiscono in quarantena. Il nuovo caso di contagio ha colpito i bambini dell'asilo. Due classi su quattro saranno costrette a interrompere le lezioni. È il sindaco Mattia Perencin ad avvisare la popolazione con un post su Facebook. «Seguiamo la situazione con un minimo di apprensione, ma è importante mantenere la calma». Ma alcune mamme non ci stanno. «Non possiamo venir a sapere cose di questo rilievo da Facebook».

LA VICENDA

Ieri una delle maestre dell'asilo dell'infanzia ha segnalato di essere risultata positiva al Covid. La comunicazione è arrivata nel tardo pomeriggio al sindaco da parte dell'azienda sanitaria. A quel punto Perencin ha cercato di dare un'informazione ufficiale. Che, forse, sarebbe spettata alla scuola. «L'insegnante sta fisicamente bene, non manifesta sintomi particolari, ma in questo caso scattano delle procedure lievemente diverse, perché ci troviamo di fronte a bambini sotto i sei anni» informa Perencin. Oggi e giovedì gli alunni saranno sottoposti al tampone antigienico e, se risultasse positivo, successivamente al molecolare. Due insegnanti lo hanno già fatto e sono risultate negative, ma rimangono comunque in isolamento fiduciario. Altre due insegnanti sosterranno il test oggi. I bambini delle classi interessate rimarranno comunque in quarantena fino al 14 ottobre, così come prevede il protocollo anti Covid. «I bambini dell'asilo non portano la mascherina e dunque sono in teoria più esposti al contagio. Per questo, nel caso specifico, è prevista comunque la quarantena». Il sindaco chiede alla popolazione di continuare a mettere in atto comportamenti responsabili e di mantenere la calma. «Sono in contatto con l'Usl e darò ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni. Capisco la preoccupazione e nel limite del possibile chiedo di mantenere la calma in quanto l'azienda sanitaria ha avviato tutti i protocolli del caso contattando le famiglie interessate».

I MALUMORI

Sui social però monta la polemica: i genitori affermano di non essere stati avvisati. «Perché devo venire a sapere queste importanti informazioni da Facebook o dalle chat e non da canali ufficiali? - scrive una mamma - Ho già segnalato il problema alla segreteria dell'istituto lasciando nome, telefono e mail, ma non si è risolto nulla. Scopro stasera da Facebook che domani mia figlia non va a scuola, ma a fare il tampone». Ma il sindaco precisa che l'informativa nasce dall'esigenza che non vengano veicolate notizie distorte e che sarà l'Usl ad avvisare le famiglie. Ma l'insofferenza dei genitori pare motivata dal fatto che la scuola non ha avvertito né del caso di positività e neppure della quarantena. «Le segnalazioni - conclude - le faccia alla scuola che ad oggi non ha informato neanche me». Il sindaco chiede la collaborazione delle famiglie perché l'autunno su questo fronte si preannuncia caldo. «Non sarà né il primo caso né l'ultimo, ormai dobbiamo convivere con il virus e con le misure di contenimento».

I CONTROLLI

È terminato intanto il giro di test rapidi effettuato al Cerletti, esperimento pilota con il nuovo strumento brevettato dal dottor Rigoli. L'esito è stato davvero soddisfacente. «Per fortuna sono tutti negativi - ha commentato soddisfatto il direttore generale dell'Usl 2, Francesco Benazzi - le procedure sono durate due giorni e l'esito ha consentito di evitare la quarantena. Ci conforta sapere che in questo modo ridurremo le assenze precauzionali al minimo indispensabile. Purtroppo non è una procedura applicabile sotto i 6 anni. Per i piccoli, secondo le linee guida ministeriali, questa prassi non è possibile perché a scuola non indossano le mascherine e con maggiore difficoltà rispettano il distanziamento. I bambini saranno sottoposti ai test regolari tra oggi e domani ma, per precauzione, dovranno comunque restare a casa 14 giorni».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA