FALCADE Ieri da Falcade ad Arabba, passando per Auronzo, tutto il mondo del turismo e anche del commercio si è mobilitato in un importante flash-mob che aveva come slogan Per chi suona la montagna. Un'altra mobilitazione tranquilla, senza eccessi, per dire però ci siamo anche noi. Noi che siamo una parte fondamentale del mondo economico che sostiene la montagna, una parte importante del mondo imprenditoriale che dà lavoro nelle varie stagioni a migliaia di persone. Un sentimento condiviso da tanti che hanno voluto riunirsi ancora tutti assieme per cercare di sensibilizzare e far capire le difficoltà che questo primario settore economico sta attraversando in una delle stagioni turistiche più imprevedibili. Non solo sono chiusi gli alberghi e anche gli impianti ma anche gli altri esercizi non hanno lavorato e tutto l'indotto soffre. Anche un'attività come quella di un panificio che pure non ha subìto stop, in situazioni simili boccheggia e guarda perplesso il futuro. «Non è facile nemmeno per noi che possiamo lavorare - conferma Nicola Zanvettor del Panificio Restel di Caviola -. È vero, lavoriamo, ma i numeri che facciamo sono infinitamente molto ma molto più bassi di un inverno normale. Pensiamo che sono chiusi alberghi, ristoranti, bar, pizzerie e rifugi. Tutti ambienti che ogni giorno ci facevano, in stagione, ordinativi importanti. Ora invece ci dobbiamo accontentare di vendere il pane per il fabbisogno del paese o poco più. Parliamo di una quantità molto ma molto limitata. Ma intanto le tasse e le spese vive corrono e noi fatichiamo veramente a farvi fronte».

Ieri in piazza Papa Luciani a Canale la protesta è stata vissuta in prima fila dai cittadini dei vari paesi della valle del Biois. Operatori turistici, commercianti, qualche artigiano, maestri di sci e varie altre categorie per ribadire siamo qui anche noi della montagna che ha voglia di lavorare e di tornare a iniziare a costruire. Con loro anche i sindaci di Canale Flavio Colcergnan, di Falcade Michele Costa e di Vallada Fabio Luchetta, affiancati dal presidente della Promofalcade Antonella Schena in rappresentanza di tutte le componenti economiche della valle che operano nel turismo. Con loro anche il parroco di Canale e Vallada, don Vito De Vido, che non ha voluto far mancare il suo sostegno ai presenti nel suonare le campane della chiesa.

Non è mancato l'urlo di dolore anche ad Arabba, stazione turistica invernale d'eccellenza agordina, una di quelle che lavorano di più in inverno nell'area dolomitica. Anche qui l'appuntamento con il flash mob per chi suona la Montagna ha visto una buona partecipazione di rappresentanti dei vari settori che operano nel turismo. Operatori turistici, impiantisti, maestri di sci, ristoratori. Insomma tutta quella componente che è in sofferenza e che intravvede nel 15 febbraio la possibilità di ripartire cercando di salvare una stagione già ampiamente compromessa. Anche ad Arabba a sostenere i rappresentati di questo settore economico primario c'era il sindaco, Leandro Grones, a sua volta da sempre coinvolto essendo un operatore turistico. Conoscendo e toccando con mano le attuali problematiche, proprio il sindaco Grones, in un accorato discorso, sottolinea come il turismo di montagna non può e non deve essere dimenticato. È necessario ricominciare a lavorare per poter dare ossigeno a questa importante economia. Un segnale positivo - secondo Grones - arriva dai Mondiali di sci di Cortina, per tanti un'opportunità che potrebbe rappresentare un'iniezione di ottimismo. C'è la voglia di archiviare come un pesante incidente di percorso questa stagione, per concentrarsi sui tanti progetti importanti che stanno attendendo le montagne dell'Agordino.

