IL CASO

DOLO Mentre molte strutture in provincia lamentano decessi e numerosi contagiati, la casa di riposo Riviera del Brenta non è ancora stata toccata dal coronavirus. Merito della grande attenzione con cui l'apparato medico e amministrativo ha saputo gestire al meglio la situazione, nonostante oltre 150 ospiti, divisi fra un centinaio nella sede di via Garibaldi e una cinquantina in quella all'interno dell'ospedale, a cui si aggiunge il personale che vi opera. Ne parliamo con la presidente Annamaria Miraglia: «Non abbiamo nessun caso fra i 151 ospiti osserva con orgoglio - Sin dalle prime indicazioni governative abbiamo attuato con pignoleria e rigore tutte le norme previste dalle disposizioni. Devo elogiare la direttrice Paola Altissimo e tutti gli operatori che hanno saputo predisporre le misure necessarie a garantire la massima sicurezza per il personale e soprattutto per gli ospiti». «Abbiamo predisposto - continua la presidente - tutti i presidi sanitari come da protocollo con utilizzo di mascherine, distanziamento sociale, acquisto di sollevatori e predisposizione di stanze di accoglienza in caso di positività, per fortuna non ancora utilizzate. Tutto questo ha comportato notevoli costi, ma siamo riusciti a non intaccare la qualità del servizio agli ospiti». L'amministrazione comunale ha deciso di devolvere alla residenza 40mila euro. «Ringrazio molto la Giunta continua Miraglia- e spero che il consiglio comunale ratifichi tale impegno». Fra le misure, anche quella di inibire l'accesso esterno dei parenti, come si vive questa situazione? «Premetto che ogni decisione viene concordata con l'associazione dei familiari. Per ovviare a questa situazione, fermo restando che vengono mantenute le attività abituali suddividendo gli ospiti in nuclei omogenei e che le uniche eccezioni sono le gite che non si possono fare, è intervenuto in aiuto il Lions della Riviera del Brenta che ci ha donato alcuni smartphone con i quali gli ospiti raggiungono visivamente i familiari. Durante il giorno tutti, a turno, si collegano in videochiamata e parlano con i parenti».

In questi giorni l'Ulss 3 sta effettuando i tamponi a tutti gli ospiti e a tutto il personale: «Mi auguro che non emergano problematiche ma, nel caso, siamo pronti ad affrontarle nel modo dovuto».

Lino Perini

