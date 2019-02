Il caso Diciotti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Mentre Foggia è in mano alla criminalità organizzata e in un quartiere di Roma si rischia di morire per pallottole vaganti, i due leader della maggioranza continuano a litigare sulle opere che sono ferme. Soprattutto sulla Tav, la linea Torino-Lione che dovrebbe permettere al Paese di non rimanere isolato dal resto dell'Europa. Da qualche giorno gli esponenti del M5S hanno preso coraggio e attaccano a testa bassa il leader della Lega usando anche termini forti e prossimi all'insulto. Il Dibba, forte dell'esperienza...