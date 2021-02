IL CASO

CORTINA D'AMPEZZO Quattro soggetti affetti dalla variante inglese del Sars Cov 2 sono stati individuati nei sei tamponi che la Ulss 1 Dolomiti di Beluno ha sottoposto a sequenziamento, provenienti dal sistema di monitoraggio di tutte le persone, coinvolte a qualsiasi titolo nei Mondiali di sci alpino di Cortina. «L'evidenza, pur su piccoli numeri di una percentuale significativa di positività alla variante inglese, attesta che tale tipologia virale è presente sul territorio nazionale ed emerge, se cercata con indagini a tappeto, confermando la necessità di mantenere attiva la diagnostica precoce, la sorveglianza attiva sui casi emergenti e i comportamenti protettivi da parte dei cittadini», ammonisce la Ulss 1 di Belluno.

I numeri dei controlli sono imponenti: dal 1 febbraio, una settimana prima dei Mondiali, a Cortina sono state sottoposte a controlli periodici 6.365 persone, provenienti da 70 nazioni. Sino a ieri erano stati effettuati oltre 20 mila tamponi, con punte di 1.400 tamponi al giorno. Si proseguirà ancora, sino a domenica 21, data che segna la fine dell'evento. Finora sono state trovate positive, all'esame del tampone molecolare, 17 persone, tutte asintomatiche. Le percentuali sono irrisorie: i positivi sui soggetti testati sono pari a 0.27 per cento; i positivi sui tamponi eseguiti sono lo 0.085 per cento. Le 17 persone positive sono state subito allontanate e sottoposte a quarantena. Dei 17 tamponi positivi, 6 sono stati inviati a Padova e 4 di questi hanno evidenziato la variante inglese di Sars Cov 2. Sono tutti e quattro cittadini italiani: due provenienti da fuori Veneto, due della regione.

«Abbiamo iniziato a studiare il sistema di sicurezza a luglio dice Andrea Apollonio, responsabile Covid-19 per Fondazione Cortina 2021 e il mio ragionamento è stato come gestire un'emergenza di massa, ma in forma di prevenzione. Così abbiamo creato un sistema ad anelli concentrici, con diversi filtri, per fare in modo che le persone arrivassero qui sane, con lo scopo principale di tutelare la salute della comunità ampezzana. Tutti hanno dovuto sottoporsi al tampone molecolare, fra 8 e 10 giorni prima di venire. Poi c'è stato un altro controllo analogo, nelle 72 ore precedenti l'arrivo. A quel punto si è fatto un tampone antigenico, condizione per rilasciare l'accredito o per accogliere l'ospite in albergo. Da lì in poi sono proseguiti i controlli con tampone antigenico, ogni tre giorni. Continueremo anche dopo l'evento, con uno screening continuo dei nostri collaboratori, per la salvaguardia della popolazione locale».

Apollonio ha studiato il meccanismo assieme al dipartimento di prevenzione regionale, con il dottor Mongillo, e con il dipartimento provinciale, del dottor Cinquetti. Il progetto è stato quindi trasmesso al dipartimento per lo sport della Presidenza del consiglio dei ministri e da questo al Comitato tecnico scientifico, dal quale è tornato senza rilievi, per essere applicato. «Il braccio operativo è stato fornito dalla Croce bianca di Bolzano, alla quale ci siamo affidati vista l'esperienza che hanno maturato, sia in altri eventi sportivi, come le gare di Coppa del Mondo di sci, sia per lo screening di massa che hanno fatto in Alto Adige», spiega Apollonio. «Questo impianto di sicurezza ha funzionato. Sappiamo che è pesante, sia per chi lo deve mettere in pratica, sia per chi lo subisce, ma era indispensabile. È un progetto di successo. Abbiamo certamente fermato l'arrivo di persone, positive ai primi test, fatti a casa loro. Dei 17 positivi trovati qui, 4 sono locali, 13 venuti dall'estero. Non ci sono atleti; c'è un allenatore, più altre persone. Le individuazioni sono avvenute soprattutto nei primi giorni dei Mondiali. Non c'è un focolaio, che pure sarebbe potuto scoppiare, ma solamente casi isolati, che presumibilmente sono venuti a contatto con il virus in situazioni esterne. È stato confortante vedere che i nostri collaboratori sono entrati perfettamente nel meccanismo: si sono presentati ai controlli, li hanno sollecitati, quando hanno ritenuto che la comunicazione non fosse sufficientemente puntuale. Da domenica 21, finiti i Mondiali, gli stranieri dovranno sottoporsi ai controlli stabiliti dalle loro nazioni e ci sarà la necessità di tamponi in uscita. Noi però possiamo garantire che qui l'ambiente è sano, grazie al numero irrisorio di casi rilevati».

