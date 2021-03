IL CASO

CORTINA D'AMPEZZO «Non possiamo più rischiare: quest'estate serve il passaporto sanitario per i clienti e la vaccinazione di tutti gli operatori di turistici». Parla così Gherardo Manaigo, titolare dello storico Hotel de la Poste di Cortina, che si trova alle prese con il focolaio Covid scoppiato tra alcuni dipendenti della sua struttura. L'albergo è chiuso da qualche giorno «per mancanza di clienti viste le nuove restrizioni», specifica Manaigo. Ieri anche la notizia del contagio: meno di 10 lavoratori positivi, precisa il titolare, che comunque stanno bene. Venerdì l'Usl effettuerà i tamponi di controllo per verificare se si sono negativizzati. Manaigo sottolinea: «Se avessimo avuto il vaccino saremmo stati sani». E il vaccino per gli operatori dell'accoglienza lo chiede anche la presidente degli albergatori, Roberta Alverà. Intanto salgono a una cinquantina i positivi a Cortina. Il sindaco Gianpietro Ghedina precisa: «La situazione dei contagi di Cortina rispecchia la situazione che si è verificata dai primi di marzo nella regione e nella provincia, con un aumento generale dei positivi data presumibilmente da una maggiore contagiosità delle varianti e da una maggiore mobilità delle persone complici le belle giornate assolate. Alcuni comuni della nostra provincia, nonostante la minore vocazione turistica, registrano molti più casi di noi».

IL FOCOLAIO

Lo storico Hotel de la Poste di piazza Roma durante i recenti Mondiali di Sci era crocevia di molte persone ed era sede Casa Veneto, il quartiere generale della Regione. Ma tutto è andato liscio: zero contagi. Solo nei giorni scorsi è scoppiato il focolaio Covid. Manaigo non specifica il reparto in cui lavorava il personale contagiato. «Non so dire da dove o come possa essere successo - afferma -. Noi albergatori siamo attenti all'osservanza di tutte le regole, ma senza l'obbligo di un passaporto sanitario come facciamo a sapere chi arriva nella nostra struttura? Il turismo mescola le persone, da un capo all'altro del mondo. E non basta l'autocertificazione che il cliente deve fare, da protocollo, accertando di essere in buona salute. In questo momento dobbiamo fidarci di quella, ma solo un passaporto sanitario ci permetterebbe di sapere chi abbiamo di fronte». Il caso del de la Poste riporta alla mente il focolaio che scoppiò a settembre all'hotel Alaska sempre nella Perla. Segnò l'inizio della seconda ondata, la speranza è che questo caso non sia l'inizio della terza. Manaigo spiega: «Appena abbiamo saputo del dipendente positivo ci siamo attivati e abbiamo monitorato tutti con tamponi fatti fare da noi privatamente». «Facevamo i controlli ogni 3 giorni - dice - non mi spiego proprio come ci sia stato il contagio».

LA CATEGORIA

«Dobbiamo coordinarci tutti noi del settore - afferma Manaigo che è anche referente di Mio Italia, ovvero Movimento imprese e ospitalità -. In questo periodo stiamo formalizzando le richieste di passaporto sanitario e vaccino per operatori delle imprese turistiche per poter essere pronti per l'estate». «Il passaporto sanitario è un discorso abbastanza complesso - afferma la presidente degli albergatori di Cortina, Roberta Alverà - credo sia difficile. Ma trovo giusto che si porti un'istanza affinché chi lavora nelle strutture ricettive, a contatto con il pubblico, possa avere una vaccinazione rapida e tempestiva, per affrontare la stagione estiva: per garantire la nostra salute, ma anche di quelli che vengono ad alloggiare da noi». «Nei giorni dei Mondiali - spiega - sono stati fatti più di 20mila, un vero cordone sanitario che ha permesso che non ci fosse espansione o divulgazione del virus. Se tutti le maestranze fossero vaccinate sarebbe un passo importante per permettere di affrontare la stagione turistica».

