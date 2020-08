IL CASO

CORTINA D'AMPEZZO È trascorsa soltanto una settimana dal 20 agosto, dal Cortina summer party, ed oggi i partecipanti a quel picnic sul prato di Socrepes, mezzo migliaio di persone, sono invitati a sottoporsi al tampone, per la ricerca del coronavirus Covid-19. Ampezzo finisce dunque accostato alla Costa Smeralda e alle altre destinazioni vacanziere, italiane e straniere, nelle cronache italiane d'agosto, in tema di emergenza sanitaria. È rientrato proprio dalla Sardegna il giovane romano, 26 anni, che dopo Ferragosto è salito sulle Dolomiti per prolungare la sua vacanza anche in montagna, dopo il mare, prima di tornare a casa. Lo fanno in molti, per consuetudine: le prime settimane del mese in spiaggia o in barca, le altre in montagna, in villa o in appartamento, per passeggiate ed escursioni, oppure per le feste. Tanto che c'erano già stati un paio di casi di positivi che avevano fatto questo percorso registrati dall'Usl Dolomiti.

IL PROTOCOLLO

Quando il 26enne romano, che si trova da mercoledì in Malattie Infettive all'ospedale di Belluno, è stato trovato positivo al virus è scattato il protocollo di verifica dei contatti che ha avuto. Tutto si è complicato quando si è scoperto che era stato anche lui a Socrepes, al Summer party, e i contatti non si misuravano a decine, ma a centinaia. Le autorità sanitarie hanno pertanto invitato tutti i partecipanti al picnic a sottoporsi al controllo.

IL GOVERNATORE

La notizia l'ha data ieri, in tarda mattinata, lo stesso Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, nella sua consueta conferenza stampa sulla situazione sanitaria, pubblicata sui canali sociali e vista da moltissimi utenti, anche in Ampezzo: «Abbiamo avuto il Summer party a Cortina il 20 agosto, con la partecipazione di 500/600 persone ha detto il governatore veneto e abbiamo trovato una persona positiva, ora stiamo rintracciando tutti i partecipanti a quella festa. Pertanto avviso tutti di recarsi al drive in di venerdì 28 agosto, allo stadio Olimpico del ghiaccio, per un tampone in via prudenziale, precauzionale, per verificare se ci sono persone che hanno contratto la positività. Saranno test molecolari o con l'antigene».

IN QUATTRO ORE

Il test è volontario e si svolgerà dalle 14.30 alle 18.30, con la formula del drive in, molto semplice e rapida: si passerà in auto, senza bisogno di scendere, e ci si sottoporrà ai prelievi, da parte del personale dell'Ulls 1 Dolomiti di Belluno. Il sindaco ampezzano Gianpietro Ghedina ha postato l'importante comunicazione sul suo profilo Facebook: «In via precauzionale, ho convenuto con Sandro Cinquetti, direttore del servizio di igiene pubblica della Ulss, di avvertire tutti i partecipanti al Cortina summer party e di invitarli vivamente a sottoporsi al tampone. Abbiamo dunque predisposto, per la massima tutela della salute pubblica e per agevolare tutti i partecipanti all'evento ancora presenti sul territorio di Cortina, l'allestimento del test gratuito, nel retro dello stadio Olimpico». L'esito del test sarà comunicato, se negativo, con un sms al numero indicato al momento della registrazione, entro 48 ore dal prelievo. Invece in caso di positività, il cittadino sarà contattato telefonicamente dal dipartimento di prevenzione, per la presa in carico. Resta ora l'incognita sulla partecipazione ai controlli di questo pomeriggio, che non sono obbligatori, ma volontari. Va inoltre considerato che, una settimana dopo la festa, molti commensali hanno lasciato Cortina, sono rientrati in città. Sicuramente in coda i locali, come i numerosi collaboratori, gli chef di alberghi e ristoranti, i camerieri, che hanno preparato e servito i piatti. Dalla Fondazione Cortina 2021 è stata assicurata la partecipazione di tutti i componenti, una decina, che hanno partecipato alla festa. L'iniziativa di controllo è stata predisposta per la massima tutela della salute pubblica e di tutti i partecipanti all'evento ancora presenti sul territorio di Cortina. Chi si presenta è tenuto a portare la mascherina sul viso e a esibire la tessera sanitaria, per la registrazione.

Marco Dibona

