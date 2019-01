CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO]CORNUDA «Insultato perché sono favorevole ai botti: ho fatto denuncia a carabinieri e Digos». Claudio Sartor, sindaco di Cornuda, aveva chiuso l'anno con una dichiarazione destinata a non passare inosservata. A differenza di molti colleghi, non solo nel suo Comune non aveva emesso alcuna ordinanza volta a vietare i botti, ma per di più aveva dichiarato ufficialmente di essere più che favorevole a tale tipo di festeggiamento. Aveva aggiunto di aver fatto la scorta di fontane e non solo per capodanno. Affermazioni in parte in...