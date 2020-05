IL CASO

CORNUDA Come in altri paesi del territorio, anche a Cornuda circa 120 commercianti si sono ritrovati ieri mattina nel parco antistante il municipio per la simbolica consegna delle chiavi dei loro locali. Ma quella che altrove è stata una manifestazione pacifica, ha assunto qui tratti piuttosto tesi. Il sindaco Claudio Sartor ha lamenta di essere stato zittito dai carabinieri, ma sulla vicenda c'è la versione di Laura Puppato, che stigmatizza il comportamento del primo cittadino come «volto a creare tensione più che a stemperarla».

L'EPISODIO

Tutto era cominciato secondo il copione degli altri comuni. Dopo i saluti e ringraziamenti del primo cittadino Claudio Sartor, la parola è passata ad Antonio Favero, commerciante di Cornuda e fiduciario dell'Ascom di Montebelluna e Treviso. Favero, a nome di tutti gli iscritti, ha sottolineato la difficoltà del momento e chiesto un aiuto sul fronte delle imposte, chiedendo di girare al Prefetto le rivendicazioni della categoria. «Avendo saputo dell'appuntamento - dice Sartor, presente con la fascia - ho atteso con alcuni consiglieri e assessori queste persone. Invece questa iniziativa da cinque minuti è stata interrotta dall'arrivo dei carabinieri della stazione di Crocetta del Montello. Io sono stato zittito. Scriverò sia al Prefetto sia al Comandante provinciale per segnalare il fatto e chiedere spiegazioni». Sartor sottolinea: «In piazza non c'erano delinquenti, ma persone rispettabilissime che cercano di far sopravvivere la loro attività». La manifestazione si è poi conclusa con un discorso di Sartor sulle ragioni della libera impresa. «Noi amministratori - ha detto - ascoltiamo ogni giorno gli imprenditori, le loro preoccupazioni e i loro sfoghi. Per noi è naturale accoglierli».

L'ALTRA CAMPANA

«Vorrei evidenziare questo fatto grave - sottolinea Puppato - se si può considerare legittimo un flash mob, tale modalità non prevede comizio del sindaco con microfoni, incitamento contro lo Stato e neppure si possono ascoltare autentiche scemenze volte a riscaldare gli animi, quali quelle di rappresentare il nostro Paese come l'unico ad aver chiuso le attività (pura menzogna) in tutto l'occidente. O l'unico a non considerare le sofferenze dei commercianti, altra fake visto che nel precedente decreto e nel futuro in corso di scrittura, sono previsti benefici economici che certo non saneranno la situazione grave che stiamo tutti vivendo, ma sono sforzi eccezionali per un Paese con il nostro debito pubblico. Stigmatizzo la provocazione del sindaco di Cornuda, indegna del ruolo che riveste».

Laura Bon

