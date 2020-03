IL CASO

CONEGLIANO Il sindaco Fabio Chies è positivo al coronavirus: sta bene ma dovrà osservare la quarantena. Ad annunciarlo è stato nel tardo pomeriggio di ieri lo stesso primo cittadino con un videomessaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook, quella da cui da molti giorni esortava senza sosta i concittadini a rimanere a casa per evitare rischi di nuovi contagi di Covid-19. Che ieri fosse accaduto qualcosa di nuovo si era capito fin dalla comparsa del mezzobusto di Chies, che non indossava la giacca della protezione civile ma un più abituale golf. «Purtroppo non avrei mai voluto fare questo video ha esordito Chies ma per precauzione oggi (ieri ndr) ho fatto il tampone ed è risultato positivo, per cui per i prossimi 14 giorni dovrò stare a casa. Volevo solo dirvi che in questi giorni abbiamo messo in campo tutto quello che si poteva, abbiamo messo in piedi una grande struttura che sta fornendo aiuto a tutti i coneglianesi, in particolare alle persone anziane. Volevo fare un grande ringraziamento a tutti coloro i quali si stanno adoperando perché questo incubo finisca presto. Io sto bene, volevo rassicurare tutti però purtroppo questo virus è subdolo e ho preferito, onde evitare ogni problema, fare questo tampone».

LA BATTAGLIA

Non è mancata una nuova esortazione ai coneglianesi a seguire le regole alla lettera, anche quelle delle nuove ordinanze degli enti sovracomunali che hanno ulteriormente limitato gli spostamenti: «Stiamo uniti, stiamo tutti insieme, combattiamo questa lunga battaglia. Io continuerò a coordinare da casa quello che stiamo facendo, anche tutta la macchina degli aiuti. Mi ero già isolato da 15 giorni ma questo non ha funzionato, e ciò testimonia che dobbiamo veramente uscire pochissimo di casa. È una battaglia dura, che impone sacrifici, ma è una battaglia che vinceremo tutti insieme. Vi mando un grande abbraccio virtuale. Siamo tutti preoccupati non nasconde Chies ma abbiamo un grande sistema sanitario e dobbiamo stare a casa. Io sarò costretto a starci, dalla mia vi abbraccio tutti. Conegliano è una grande comunità e ne usciremo più forti che mai. Viva Conegliano, viva l'Italia e viva tutti gli amici che mi saranno vicini in questo periodo. Io sto bene, ringrazio tutti per la solidarietà, ne sto ricevendo tantissima».

L'ACCERTAMENTO

Sembra che le prime avvisaglie di un possibile contagio del sindaco siano emerse giovedì sera, quando Chies si è misurato la temperatura corporea trovando qualche linea di febbre. Ieri mattina la decisione di sottoporsi rapidamente a tampone, nel pomeriggio l'esito e infine il messaggio visto da migliaia di cittadini. Chies, che dall'inizio dell'emergenza ha da un lato vissuto in autoisolamento a casa sua e dall'altro è stato operativo in città, anche organizzando ben quattro conferenze stampa nella sede del Centro operativo comunale di via Maggior Piovesana (sede della protezione civile), si ritrova ora con il problema di guidare la città senza potere uscire di casa, visto che lo attende la quarantena. E molte deleghe importanti sono in capo a lui, avendo assorbito tutte quelle che furono dell'ex assessore Floriano Zambon. «Detto che in questo momento non ci sono molti temi amministrativi da portare avanti vista l'emergenza sanitaria in corso, so che il mio vice Claudio Toppan saprà fare tutto benissimo, anche avvalendosi della protezione civile che sta facendo un lavoro enorme». Toppan torna dunque in prima linea di un'emergenza dopo avere coordinato i caotici giorni che seguirono il tornado che colpì pesantemente la città nell'agosto 2016. Il sindaco ha più volte lodato l'impegno dei tanti volontari che senza sosta si sono messi al servizio della città, anche affiancando i servizi sociali del municipio nella consegna dei pasti a domicilio ai circa 80 utenti del servizio. Sempre Chies ha evidenziato come Conegliano sia stata la prima città ad attivare il centro operativo (Coc), ancora a fine febbraio. Luca Anzanello

