IL CASO

CONEGLIANO Dopo l'esposto presentato dai familiari degli ospiti della casa di riposo per chiedere chiarezza sulla gestione dell'emergenza legata all'epidemia da Covid - 19 e la successiva apertura di un fascicolo in procura (per atti relativi), ora a Casa Fenzi si pone un altro grosso problema: quello dei conti che non tornano e dei costi sempre più alti da affrontare a fronte di entrate in continua diminuzione anche per l'alto numero di decessi causati dal coronavirus. Il problema è stato affrontato in una riunione in teleconferenza del consiglio di amministrazione, a cui non ha partecipato però il segretario-direttore Piergiorgio Fenzo, risultato positivo al virus e tuttora in isolamento. Con tutte le precauzioni possibili, nella sede dell'ente erano presenti il presidente Gianni Zorzetto e il vicesegretario-direttore Piero De Faveri, con cui sono collegati a distanza gli altri componenti del consiglio di amministrazione, ovvero Salvatore Minardo, Loris Zava e Maria Cristina Ugarelli, per approvare un'urgente variazione al bilancio.

LE DIFFICOLTA'

Nel verbale si legge che a causa del coronavirus e della conseguente emergenza sanitaria, nel corso del primo trimestre si sono verificate delle necessità non previste che hanno determinato delle variazioni rispetto alle variazioni iniziali. In particolare si tratta di una diminuzione dei ricavi per rette e quote di residenzialità. Dal 26 marzo scorso è stato disposto il blocco dell'inserimento di nuovi ospiti e, con una previsione delle attuali assenze di posti letto per tutto il mese di aprile si riscontrano una diminuzione di rette per 97 mila euro e di quote regionali di residenzialità, a favore di non autosufficienti, per un importo di 42 mila euro.

I COSTI

A preoccupare sono i costi aggiuntivi che crescono a dismisura per i materiali di consumi, pulizia e materiale sanitario. I dati riguardano il primo trimestre di emergenza coronavirus. Si tratta di 2 mila euro per il materiale di pulizia, di 500 euro per il materiale di consumo, di ben 25 mila euro per il materiale sanitario (comprendente tutti i DPI, mascherine FFP2 altro, acquistati nel periodo dell'emergenza. Si prevede, come si sta inevitabilmente registrando, una diminuzione del costo della mensa rivolta agli esterni per un importo di 12 mila euro. Ma ad aumentare è il costo per il personale di servizio. Nel periodo emergenza, a seguito delle numerose assenze di personale dipendente, si è provveduto a esternalizzare il servizio infermieristico notturno dal 6 aprile scorso al 30 giugno prossimo, prevedendo un costi 35 mila euro. Si è inoltre stabilita una convenzione con la cooperativa Insieme Si Può per un servizio assistenziale straordinario, prevedendo un costo di 12 mila euro fino al 30 aprile prossimo. Spese insomma in continuo aumento, a fronte di una situazione sempre più delicata e difficile da gestire.

LA RICHIESTA

Intanto la Cgil di Treviso, ha chiesto all'Usl il commissariamento delle case di riposo travolte dai contagi da coronavirus. «Siamo di fronte a una vera e propria emergenza sanitaria: in diverse strutture la situazione è oggettivamente fuori controllo avverte Ivan Bernini della Fp-gil alla luce di questo, riteniamo urgente la piena delega all'Usl nella gestione degli interventi». I controlli dell'azienda sanitaria hanno fatto emergere sei focolai esplosi in altrettante strutture: da casa Fenzi a Conegliano al Cesana Malanotti di Vittorio Veneto, passando per la De Lozzo Da Dalto di San Pietro di Feletto, il Gris di Mogliano, Santa Maria de' Zairo di Zero Branco e la Ca' dei Fiori di Casale sul Sile. In queste ultime due case di riposo c'è già stato un grande ridimensionamento del numero degli anziani positivi. Nelle altre, però, il problema rimane. «Quanto sta accadendo in queste ore conclude nonostante in troppi tendano a minimizzare, è la dimostrazione che manifestavamo una preoccupazione reale. L'aspetto incredibile è che anche di fronte all'evidenza di numeri ancora parziali e nonostante l'avvio di indagini da parte delle Procure, ci sono soggetti più preoccupati a tranquillizzare l'opinione pubblica che a manifestare apertamente una richiesta d'aiuto per l'impossibilità di gestione di situazioni ormai fuori controllo».

Giampiero Maset

Mauro Favaro

