IL CASO

CONA Un caso di positività alla scuola media Tito Livio, sospetti su due alunni e su un funzionario comunale. Durante la prima ondata della scorsa primavera, Cona era stato uno dei pochi comuni covid-free del Veneto, senza nessun positivo. C'erano stati solamente un falso positivo, scoperto nel giro di un paio di giorni, e il contagio di un cittadino del Comune che si trovava in un istituto fuori provincia. Ma questa seconda ondata ha causato la perdita del primato, con la comparsa del primo positivo a metà ottobre e di un secondo l'1 novembre. Poi il numero ha continuato a crescere più rapidamente anche se la situazione sanitaria complessiva non è grave: ci sono 17 positivi, ma nessuno di loro è ricoverato, diceva il sindaco, Alessandro Aggio, nel report pubblicato ieri sulla pagina Fb del Comune, aggiungendo anche che sono quattro le persone che, dopo aver contratto il virus, si sono negativizzate.

Contestualmente, però, Aggio ha dato anche notizia dei casi riscontrati a scuola e in municipio, che hanno fatto scattare le previste misure di prevenzione: test rapido per tutti gli scolari e chiusura del municipio con quarantena fiduciaria per tutti coloro (sindaco compreso) che sono venuti a contatto con il funzionario. Questa situazione potrebbe risolversi già oggi, quando si avranno i risultati del tampone molecolare a cui è stato sottoposto il funzionario che aveva manifestato i sintomi durante il weekend. Per oggi è attesa anche la conferma o meno della positività dei due alunni della Tito Livio.

Nella vicina Cavarzere, l'ultimo dato reso disponibile dal sindaco, Henri Tommasi, risalente ad alcuni giorni fa, parla invece di 66 positivi e di quattro ricoverati. Ai quali andranno, probabilmente, aggiunti i tre positivi rintracciati con il test rapido al drive-trough partito lunedì in cittadella socio sanitaria, gestito dai medici di base, con il supporto della Protezione civile. Il servizio è disponibile dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, per tutti gli utenti di Cavarzere e Cona che vi siano indirizzati dal medico. Lunedì sono stati effettuati una quindicina di test antigenici e, appunto, tre sono risultati positivi ma dovranno essere confermati con il tampone molecolare. «Chiediamo la collaborazione dei cittadini per il miglior funzionamento del servizio dice la dottoressa Ornella Mancin, coordinatrice della medicina di gruppo integrata il test va somministrato solo a chi presenti sintomi sospetti».

Diego Degan

