IL CASO

Colpito da una grave malattia ed ora debilitato anche dal coronavirus. Una situazione molto difficile, quella che sta vivendo un medico anestesista dell'ospedale di Portogruaro. Da circa un mese si trova ricoverato all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove sta combattendo contro una grave malattia. E in quel fisico già così duramente provato, il Covid-19 ha avuto vita facile nell'attecchire. Com'è stato precisato dall'Azienda sanitaria, il contagio dal coronavirus è avvenuto mentre si trovava nel nosocomio mestrino, per cui non c'è stata le necessità di prendere alcuna misura nel territorio della Ulss 4.

Da tanti anni alle dipendenze dell'ospedale di Portogruaro, stimato e apprezzato per la professionalità sempre dimostrata, ora tutti stanno facendo il tifo per quest'uomo, perché possa superare anche questo momento particolarmente difficile. Intanto il direttore dei servizi sociosanitari dell'Ulss 4, Mauro Filippi, ha comunicato ai direttori e ai presidenti dei centri servizi residenziali, alcune specifiche indicazioni per le strutture residenziali territoriali. Tra queste: evitare sino al 15 marzo l'accesso ai visitatori, fermo restando i casi contingenti e particolari in cui ciò non si renda necessario a giudizio della direzione della struttura; limitare gli accessi ai centri diurni per le persone non autosufficienti, mantenendoli invece per gli utenti che non dispongano di un supporto domiciliare in orario diurno; sospendere iniziative che prevedano l'accesso a soggetti esterni alla struttura (come incontri di formazione, riunioni ed altro) e che non siano direttamente collegate all'attività clinico-assistenziale, privilegiando modalità di collegamento da remoto.

Nel suo incontro con i sindaci della Città Metropolitana, il sindaco Maria Teresa Senatore ha, da parte sua, illustrato gli interventi messi in atto. «A Portogruaro abbiamo adottato misure di buon senso ha detto, così come riportato nel profilo Facebook della città e precauzionali volte a tutelare cittadini e lavoratori pubblici. Abbiamo contingentato l'accesso agli uffici e distribuito materiale informativo alla cittadinanza».

