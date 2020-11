IL CASO

CAVALLINO-TREPORTI Prima le offese, poi i pugni. In pieno volto. Picchiato perché ha chiesto a quattro persone di indossare la mascherine. E' quanto descritto nella denuncia presentata dai carabinieri di Mogliano Veneto da G.C., quarantenne residente a Preganziol, che domenica scorsa si trovava a Cavallino-Treporti per compiere un'attività sportiva, nel caso specifico un'immersione in mare. Sconvolto e spaventato per l'accaduto, l'uomo ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine, quindi formalizzato l'accaduto agli uomini dell'Arma ai quali ieri ha anche presentato il referto del pronto soccorso dell'ospedale di Treviso, dove i medici gli hanno riscontrato una prognosi di 12 giorni per le contusioni riportate al collo e alla mandibola sinistra. E pur profondamente turbato da quanto accaduto, il quarantenne ha voluto rendere pubblico l'episodio, una vicenda che conferma la forte tensione del momento.

IL RACCONTO

«Domenica scorsa racconta G.C. mi ero recato a Punta Sabbioni per fare una nuotata in mare visto che le piscine sono chiuse. I problemi sono sorti poco dopo aver parcheggiato: quando sono sceso dall'auto, mentre camminavo nella diga, ho visto quattro persone adulte, tra i 40 e i 50 anni, senza mascherina, e nel modo più naturale possibile ho chiesto loro di indossarla». Ma come risposta l'uomo, secondo la denuncia, avrebbe ricevuto una serie di offese. Allontanatosi e preso la via del mare, l'episodio sembrava terminato. Non sapeva cosa lo aspettasse però quando è uscito dall'acqua. «Io indossavo la muta e la mascherina dice sempre G.C. e ho incrociato quelle stesse persone, alle quali ho nuovamente chiesto di indossare la mascherina: dalle offese sono passati alle mani accerchiandomi e spintonandomi, fino a quando sono stato colpito alla gola da un pugno che mi ha fatto cadere a terra e perdere il respiro».

In suo soccorso è intervenuto un uomo che stava passeggiando in zona ed è riuscito ad allontanare il 40enne dai suoi aggressori. A quel punto il ferito ha allertato le forze dell'ordine. A intervenire sul posto sono stati gli agenti della Polizia locale, che hanno identificato tutte le persone coinvolte, a partire dai quattro uomini che non sarebbero residenti nel territorio, e successivamente anche due testimoni dell'accaduto. «Poco prima dell'arrivo della Polizia locale aggiunge G.C. mi sono avvicinato nuovamente a quelle quattro persone, in questo caso con il mio telefonino per riprenderle in modo da poterle identificare. Anche in questo caso la loro risposta è stata la violenza, visto che sono stato colpito da un altro pugno, in questo caso alla mandibola. Sapevo quello che rischiavo, ma sapevo anche che dovevo fare qualcosa per cercare di identificare quelle persone, se fossero salite nella loro auto tutto sarebbe stato più difficile».

Ad aiutarlo, ancora un volta, il primo soccorritore, mentre subito dopo sul posto è intervenuta la pattuglia della Polizia locale che ha avviato gli accertamenti, al termine dei quali l'uomo è stato anche accompagnato al Ppi di Ca' Savio. «Purtroppo i dolori sono aumentati conclude e lunedì sera mi sono recato al pronto soccorso. Ho denunciato l'accaduto e dato alle forze dell'ordine tutto il materiale che ho immortalato con il telefonino. E' stata una scena surreale, mai mi sarei immaginato di essere picchiato per aver chiesto a delle persone di indossare la mascherina. Non cerco speculazioni, l'episodio mi ha spaventato molto ma ora è giusto che venga fatta giustizia. Tutti stiamo vivendo un periodo molto difficile, l'economia è al collasso, di fronte a comportamenti superficiali ho ritenuto opportuno fare il mio dovere. Serve senso di responsabilità da parte di tutti».

Giuseppe Babbo

