CADORE Viva il Veneto. Ma soprattutto abbasso le paure legate al nostro territorio che in questi giorni stanno contagiando il mondo intero. Due cugini cadorini, Alessandro Cabras (16 anni) di Domegge e Simone Cabras (14 anni) di Calalzo, hanno realizzato uno splendido video con tutte le bellezze che caratterizzano la regione. Trentatré secondi in cui scorrono le migliori immagini dei luoghi più suggestivi del Veneto, dal campanile San Marco di Venezia fino all'Arena di Verona, dalla chiesa di Sant'Antonio da Padova fino alle piazze di Rovigo e Treviso, dalle vigne di Valdobbiadene dove si produce il prosecco fino alla villa Palladio La Rotonda di Vicenza, per chiudere con le suggestive vette delle Dolomiti, siti ormai diventati patrimonio dell'Umanità tramite la fondazione Unesco. Un lavoro nato proprio per spazzare via i pregiudizi, un inno alle proprie terre, tanto amate ma al tempo stesso tanto minacciate dalle paure legate all'emergenza Coronavirus. Non è una novità che il pianeta stia limitando la possibilità di spostamento alle persone provenienti dalla nostra regione, che conserva però scenari e panorami da favola, che altre nazioni pagherebbero per avere all'interno dei propri confini. L'opera multimediale realizzata dai due ragazzi è nata quasi per gioco, grazie anche alla passione per la tecnologia, ma il prodotto finale è stato davvero un mini capolavoro e così l'idea di divulgarne il risultato al governatore del Veneto, Luca Zaia, è stata solo il passo successivo. Il presidente della Regione, una volta ricevuto il video, ha subito espresso il proprio apprezzamento ai diretti interessati, pubblicandolo sulla sua personale pagina Facebook, corredando il post con queste parole: «Mi piace particolarmente quando i giovani dimostrano di amare la nostra terra e di volerla aiutare nei momenti difficili. Questo video è stato realizzato da Alessandro e Simone Cabras, 16 e 14 anni». I due adolescenti, in poco tempo, sono ben presto diventati famosi e i like, nel giro di poche ore, sono diventati quasi 3000. Un successo ben oltre le aspettative per i cugini, che hanno chiosato dicendo: «Saremmo più che felici, pur nel nostro piccolo, di poter aiutare anche noi il Veneto in questa emergenza sanitaria ed economica. Tutti possiamo fare qualcosa per la nostra terra, le immagini che abbiamo raccolto sono quelle che identificano la nostra regione, che non è appestata come vogliono far credere al mondo intero ma solo quella che effettua più tamponi non solo in Italia, ma a livello europeo». Non sono mancate anche tantissime condivisioni (oltre mille) che hanno fatto diventare il breve filmato realizzato da Alessandro e Simone ben presto virale.

