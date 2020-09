IL CASO

BORGO VALBELLUNA Non c'è pace per Acc. Se sembrano esserci margini di manovra sul fronte del prestito garantito, l'ultima sfida per evitare la chiusura si chiama corrente elettrica. A fine anno, infatti, scade il rapporto con l'attuale fornitore (che è tra i creditori della vecchia Wanbao). La società si è già scontrata tre volte a suon di avvocati, giudici e tribunali, con l'attuale amministrazione straordinaria di Acc chiedendo il pagamento del pregresso per continuare a erogare il servizio. Acc dal canto suo, trovandosi nel regime di amministrazione straordinaria, ha sostenuto (vedendo riconosciute le proprie ragioni in aula) di non poter ripianare i debiti della gestione cinese. Il risultato è che la società fornitrice dell'energia ha anticipato di voler interrompere i rapporti a fine 2020 con l'azienda di Mel.

LA VICENDA

Ieri mattina, a spiegare i termini della questione, al tavolo aperto dalla Regione Veneto per individuare le banche che eroghino ad Acc il prestito garantito, è stato il commissario straordinario Maurizio Castro il quale ha precisato di aver contattato venti aziende che forniscono energia - alcune anche del territorio - e che tutte hanno negato la disponibilità a vendere corrente ad un'azienda che si trova in amministrazione straordinaria. Il paradosso è che il regime in cui naviga Acc prevede proprio una corsia preferenziale per il pagamento dei fornitori di servizi indispensabili che finiscono tra quelli prededucibili. Una rassicurazione, evidentemente, non sufficiente. La bolletta energetica dell'azienda vale 1,3 milioni di euro.

IL NODO

Quello della corrente elettrica non è detto, tuttavia, che sia il problema più grande per il futuro dello stabilimento di Villa di Villa e per i suoi 305 dipendenti. Il primo scoglio è quello della cassa: i calcoli dicono che potrebbe finire a zero già a fine mese. Così se da Roma è trapelato che ci sarebbero tre istituti di credito disponibili ad intervenire per erogare il prestito garantito dallo stato 12,5 milioni di euro (a fronte della delibera europea, sui cui tempi al momento non ci sono certezze) nulla è emerso sul fronte del prestito ponte che garantirebbe ad Acc la possibilità di fare ulteriori investimenti, mentre i 12,5milioni di euro sono quelli che garantirebbero la normale amministrazione. Si tratta di una cifra messa nero su bianco dal piano Castro e compresa tra i 3 e i 5 milioni di euro. In assenza di quei fondi toccherà al commissario straordinario (lo stesso Castro) trovare il modo per non mettere le mani sugli stipendi dei dipendenti. Accordi con i fornitori, sconto di fatture, utili. In una parola: strategie.

DOPO IL RISANAMENTO

Prima di poter parlare di azienda salva rimane un altro scoglio: trovare un investitore. Qualcuno disposto a scommettere sulla fabbrica di Mel, come era già successo con i cinesi di Wanbao. Il mercato del freddo (cioè dei frigoriferi) di cui Acc fa parte è estremamente complesso, ma anche molto dinamico. Sapere se tra due anni i grandi colossi di Whirlpool, Electrolux o Bosch saranno disposti a comprarsi l'azienda e a farsi i compressori in casa al momento è impossibile. Altrettanto impossibile è ipotizzare l'arrivo di qualche investitore interessato ad entrare in un segmento così specializzato. Ma solo quando Acc avrà un nuovo padrone la sfida dei 305 dipendenti, del commissario Castro, e delle istituzioni, potrà dirsi vinta.

