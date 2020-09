IL CASO

BERTIOLO Un bimbo dell'asilo è risultato positivo al tampone per il coronavirus e così a Bertiolo sono scattati i tamponi a tappeto per i suoi compagni e per le maestre. La sezione dei grandi, frequentata dal bambino, è rimasta chiusa per precauzione, in attesa dell'esito degli esami, che tutti sperano siano negativi. Nella materna parrocchiale, che accoglie in tutto 54 alunni, fra piccoli e grandi, come spiega il parroco di Bertiolo, don Davide Gani, i protocolli previsti in questi casi sono stati applicati alla lettera.

IL RACCONTO

«Prima di partire con l'esperienza dell'asilo - chiarisce il sacerdote - abbiamo comunicato ai genitori che, come prevedono i protocolli, nel caso in cui ci fossero stati sintomi di tipo influenzale, come raffreddore e tosse, non avrebbero dovuto portare i bambini a scuola e così hanno fatto i genitori del piccolo. Abbiamo riaperto l'asilo il primo di settembre e lui aveva la mattinata impegnata, il bambino è venuto a scuola giovedì, un giorno soltanto. Stava bene. Ma la mattina dopo, i genitori si sono accorti che aveva dei sintomi e allora hanno subito contattato la pediatra e il bimbo è rimasto a casa secondo il protocollo indicato. I genitori hanno rispettato le varie tappe». È scattato il tampone per verificare la presenza del virus. «Mercoledì, nel tardo pomeriggio - spiega il parroco - ci è stato comunicato dall'Azienda sanitaria l'esito del tampone fatto al bambino, che è risultato positivo ed è scattata la procedura che va seguita in quel caso. L'Azienda ci sta aiutando e ci sta guidando in tutti i passaggi, anche con delicatezza», assicura il sacerdote.

LA PROCEDURA

Come chiarisce il vicepresidente della Regione con delega alla salute Riccardo Riccardi, che ha confermato il caso di positività, «la sezione dei grandi è rimasta chiusa, mentre quella per i piccoli, che è indipendente, no. Abbiamo avviato i tamponi per tutti, insegnanti e bambini. Sicuramente è stato fatto anche un tracciamento nel caso del piccolo positivo. Vedremo gli esiti. Non drammatizziamo comunque», spiega l'assessore. Don Gani spiega che «non appena abbiamo ricevuto la comunicazione, abbiamo comunicato ai genitori che la sezione sarebbe rimasta a casa. L'Azienda sanitaria ci ha guidato e ha contattato tutti gli altri genitori e i bambini dei grandi che oggi (ieri ndr) si sono sottoposti al tampone, come hanno fatto anche le due maestre. In tutto si tratta di una ventina di bambini. L'esito non c'è ancora: si avrà nei prossimi giorni». Il parroco non nasconde che «la situazione un po' ci preoccupa. I bimbi sono piccolini e devono sottoporsi anche al tampone. Poi ci preoccupa anche l'effetto sulle famiglie che devono stare a casa». L'eventualità di un contagio l'avevano messa in conto anche loro, come tutti, in questo periodo di pandemia. «Eravamo pronti a prepararci ad una situazione così. Ma in qualche modo dovevamo ripartire. Adesso vediamo cosa emerge, per il piccolo e gli altri bambini. Gli altri alunni della sezione dei piccoli e della Primavera oggi (ieri ndr) sono stati a scuola. Erano tranquilli. Ci sono anche bimbi che hanno altri sintomi e sono rimasti a casa. L'importante è non esporre i piccoli in questi casi ad altri gruppi. La sezione dei grandi è rimasta chiusa e lo rimarrà anche nei prossimi giorni: dobbiamo aspettare l'esito dei tamponi. L'Azienda sanitaria ci sta guidando e anche la Fism a cui ci appoggiamo: non siamo stati lasciati soli, siamo supportati. Vedremo cosa ci dicono e affrontiamo la cosa con serenità». Il sindaco di Bertiolo Eleonora Viscardis riconosce che «la materna ha applicato perfettamente i protocolli per la massima sicurezza. Il discorso è circoscritto. Attendiamo gli esiti dei test. Da parecchi mesi eravamo a zero contagi». Riccardi ricorda come questo sia il «secondo caso» in una scuola dopo quello del Malignani di Cervignano, dove sono risultati contagiati una ragazza e un ragazzo. Il preside dell'istituto della Bassa, Oliviero Barbieri spiega che «puntiamo a riaprire il 16, ma siamo in attesa del via libera».

