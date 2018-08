CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNONiente da fare. L'Usl ha perso anche in Appello, contro le farmacie che chiedevano di avere indietro le somme ingiustamente trattenute dal prezzo dei farmaci. E in ballo c'erano circa 80mila euro, non bruscolini. Ma non c'era storia: erano troppo le sentenze favorevoli per ostinarsi su una vicenda che appariva chiara. Non è stata di questo avviso l'azienda sanitaria che ha impugnato la sentenza di primo grado: sia quella relativa alla ex Usl 1, che quella alla ex Usl 2. Ora pagherà un conto salatissimo: oltre a i soldi da...