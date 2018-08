CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOBELLUNO «Venite a vedere, qui crolla tutto come al ponte Morandi di Genova». È psicosi o un occhio più attento sulle strade che percorriamo ogni giorno? Sicuramente calcinacci, buchi e l'armatura scoperta sul ponte di Giazzoi, che collega Belluno a Sedico, ci sono. Lo hanno accertato ieri i vigili del fuoco del comando di Belluno che sono intervenuti per la verifica statica nel sopralluogo scattato dopo la segnalazione del cittadino. Al momento non ci sono pericoli.L'ALLARMELa squadra dei vigili del fuoco, composta da 5 uomini è...