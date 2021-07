Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOBELLUNO Sospensione dei no-vax? Per gli psicologi potrebbe esserci una soluzione alternativa. La legge sull'obbligo vaccinale non impone infatti la sospensione tout court. Chi rifiuta il vaccino può essere spostato in mansioni che non prevedano il contatto diretto con il pubblico. Nel caso in cui ciò non sia possibile, scatta la sospensione. Per un neurologo, ad esempio, si farebbe fatica a trovare una posizione diversa da quella che...