IL CASO

BELLUNO Sono il presidio medico sul territorio, dove si previene il covid, ma non sono ancora decollate. Non ci sono abbastanza medici per formare le Unità Speciali di Continuità Assistenziale, cosiddette Usca, nel Bellunese. Questi gruppi di dottori che hanno il compito di andare a domicilio a controllare i pazienti in quarantena dovrebbero essere 4 in provincia tra Belluno, Cortina e Feltre. Ma è difficile infatti reperire camici bianchi per far funzionare il sistema territoriale, che dovrebbe dare una boccata di ossigeno ai medici di base. E proprio i dottori di famiglia, al momento non ne sanno nulla. L'unica zona in cui le squadre sembrano decollare è Feltre.

IL PROGETTO

L'obiettivo delle Usca è implementare la gestione dell'emergenza sanitaria per l'epidemia da covid-19 nell'ambito dell'assistenza territoriale. I medici di queste squadre hanno il compito di gestire a domicilio (consulto telefonico, video consulto, visite domiciliari) i pazienti sospetti o accertati covid-19, che non necessitano di ricovero ospedaliero. La Usl 1 Dolomiti con delibera del 16 aprile scorso ha dato incarico a 8 medici, che fanno ora parte dell'unità speciale di continuità assistenziale. Il servizio è attivo 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle ore 20. Ai medici per le attività svolte è riconosciuto un compenso lordo di 40,00 euro all'ora: la Usl 1 Dolomiti ha stanziato con quella delibera del 16 aprile 120mila euro per 3 mesi. I dottori nominati sono: Rodriguez Javier Segovia, Maria Serena Scaravilli, Gianluca Rossi, Francesca Colò, Giacomo Dazzi, Daria Zuffi, Maria Grandesso e Marco Guazzieri. Si vanno ad aggiungere ai primi 4, già nominati il 31 marzo scorso. Ma sono pochi: nella Usl 1 Dolomiti dovrebbero esserci 32 medici al lavoro. Per questo, al momento, ne sono state attivate solo 2. I pazienti a carico delle Usca sono 409. Dall'analisi dei dati a livello regionale i medici delle unità speciali sono impegnati nel triage, in attività a domicilio, somministrazione farmaci (idrossiclorochina, terapia a domicilio ed esecuzione tamponi a domicilio. Ma anche sopralluogo ai Centri Servizi per condivisione protocolli di intervento su ospiti positivi e consulenze infettivologiche.

I MEDICI DI BASE

«Dovevano essere attive dal 1 aprile -spiega Enzo Bozza, il medico di base di Vodo e Borca - in base alle comunicazioni della Usl, a voce del dottor Sandro De Col, responsabile dei distretti del territorio. Ad oggi, non ne sappiamo nulla. Unica comunicazione è stata la richiesta a noi medici di base di farne parte su base volontaria, oltre alla nostra attività». «Un elemento critico di questa epidemia - prosegue il dottor Bozza - è proprio la gestione organizzativa. Come al solito, i medici di base non vengono informati e devono gestire il territorio. Ma la cosa fondamentale è proprio il territorio perché è da qui che si controlla la malattia e i suoi numeri: gestire il territorio senza informazioni e senza programmazione, rende fallimentare e pericoloso il lavoro dei medici di base». «Non mi giungono informazioni precise e dettagliate sulla situazione dei pazienti che io ho in quarantena - conferma il dottor Andrea Dall'Ò al lavoro in Sinistra Piave -. Nessuno mi sta informando e non so come procedano queste squadre. Mi preoccupa anche il fatto che ci siano pazienti in quarantena e non sappiamo comportarci. Io, per essere sicuro, in ogni caso faccio le telefonate ai miei pazienti ogni giorno, per sapere se han febbre o sintomi».

