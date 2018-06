CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO «Sono curioso anch'io di sapere chi possa aver fatto una cosa simile». Non ha parole il titolare del bar-edicola ricevitoria Europa dell'omonimo viale Bellunese per l'attacco subìto da ignoti ieri notte. Qualcuno, armato di bottiglie di olio esausto di motore ha imbrattato vetrine e i muri del negozio causando danni all'attività. Ieri mattina, quando il commerciante è andato alle 5.30 per alzare la serranda, si è accorto dell'atto vandalico e ha chiamato i carabinieri. Sul posto i militari del Nucleo operativo Radiomobile...