IL CASO

BELLUNO Sono consigliere, sindache, assessori. Le loro giornate sono nei municipi, di rado arrivano alle stanze dei Bottoni di Venezia, ancora più di rado a Roma. Le donne bellunesi in politica ci sono: sono sette i sindaci al momento, ma sembra si fermino all'amministrazione del loro territorio e siano preclusi loro i piani alti della politica che conta. Gli empirei dove gli stipendi sono più alti e metterci la faccia è diverso che scendere in strada dove i cittadini ti fermano, ti tirano per la giacchetta a ricordarti quella strada da asfaltare o quella promessa ancora non mantenuta. A sentir loro è tutta una questione di welfare. Donna angelo del focolare, e da quel ruolo chi ti schioda più? Quando vuoi provarci ci sono i doveri di madre e di moglie e chi lo va a prendere il bambino all'asilo se c'è il consiglio comunale o la riunione di giunta? Ma non è solo questo.

FATICA DOPPIA

Milena De Zanet, sindaco di Limana, sa che la fatica è doppia quando sei donna. Devi dimostrare di più, parti un passo indietro rispetto agli altri colleghi. E a far fatica prima o dopo ci si stanca. «Le donne per emergere devono dimostrare di più commenta -, partiamo sempre con un po' di svantaggio rispetto agli uomini perché per noi vale sempre il preconcetto che, essendo donne, abbiamo di certo molti altri interessi oltre al lavoro e perciò non ci potremmo impegnare nella professione quanto sarebbe richiesto. È un pregiudizio. E così a parità di preparazione la scelta cade quasi sempre sull'uomo. E poi subiamo anche noi la mancanza di meritocrazia in Italia, dove vigono ancora i meccanismi degli amici degli amici, delle conoscenze e così via». Nell'ultima tornata elettorale una donna è entrata nel consiglio regionale Veneto. E' Silvia Cestaro della Lega, sindaco di Selva di Cadore. Prima c'era stata Raffaela Bellot, leghista poi passata con Tosi, eletta in Senato. Il problema sono i numeri, diretta conseguenza del welfare che scarseggia. Ci si candida poco perché reggere i ritmi della politica per una donna con una famiglia è difficile e, si sa, in mancanza di nonni e di una rete parentale in grado di supportare, diventa complicato gestire tutto.

FASCIA TRICOLORE E FAMIGLIA

«Io non ho figli spiega De Zanet -, se ne avessi sarebbe davvero difficile svolgere il mio lavoro». «Teoricamente dovremmo essere favorite per la questione delle quote rosa spiega Ornella Noventa primo cittadino di Lamon -, ma di fatto sono poche quelle che decidono di buttarsi in questo mondo. Per lo più sono donne di una certa età perché prima, quando si è giovani, ci sono tante altre cose a cui badare tra cui i figli. Occuparsi di amministrazione è un lavoro impegnativo, direi h24, e preclude tutte le altre possibilità della vita per questo siamo in poche e per questo è un ruolo da sempre appannaggio per lo più degli uomini. L'indole maschile, inoltre, è più propensa a certe scelte fredde, noi tendiamo a farci prendere dalle emozioni. Ma io sono convinta che siano fondamentali le visioni di entrambi i sessi quando si amministra la cosa pubblica». La discriminazione da parte degli uomini con i quali si lavora, non c'è. Questo ci tengono a sottolinearlo. Il rapporto con i colleghi è sempre positivo e proficuo, le visioni si confrontano ed è un arricchimento per il dibattito, qualunque sia il tema della discussione. «Io stessa quando mi sono candidata non ho avuto difficoltà a trovare donne che volessero entrare in lista, ma altra cosa è stata convincerle a impegnarsi in ruoli più importanti conclude De Zanet che, da parte sua, canta fuori dal coro -. Io sono al secondo mandato, lo concluderò nel 2024 e poi si vedrà. Candidarmi nella politica nazionale o regionale? Non escludo nulla, ma deve trattarsi di un progetto in cui credo e che condivido fino in fondo».

Alessia Trentin

