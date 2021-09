Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOBELLUNO Sono 679 le persone in provincia di Belluno che sono entrate in farmacia uscendo vaccinate. Poco più di tre su mille (3,37 su mille). Si tratta di uno dei dati più bassi assieme a Vicenza (3,31 su mille) e a Treviso (3,35 sempre su mille abitanti). Numeri ben distanti da quelli di Rovigo dove dodici residenti su mille si sono rivolti alle farmacie per essere immunizzati. Numeri che derivano dall'impegno pubblico sul fronte...