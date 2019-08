CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOBELLUNO Sono 349 in provincia le famiglie in attesa di un alloggio popolare. Di contro, ci sono 58 assegnatari con patrimonio mobiliare superiore a 100 mila euro e qualcuno arriva a mezzo milione. Sono i dati resi noti ieri mattina dall'Ater di Belluno, nella conferenza stampa indetta per chiarire gli aspetti della nuova legge regionale sull'edilizia popolare a entrata in vigore il primo luglio e oggi tanto criticata. «Considerate le polemiche nate in diverse province ha esordito la presidente, Ilenia Rento tutte le Ater del Veneto...