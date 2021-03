IL CASO

BELLUNO Sei giorni per trovare l'intesa. I 5 sindaci del Comelico hanno detto sì all'intervento vaccinale chirurgico nella loro vallata che il Dipartimento di Prevenzione aveva ipotizzato una settimana fa. Un'operazione mirata nel luogo in cui il virus sembra espandersi più velocemente che altrove. Così l'Unione montana Comelico ha scritto una lettera formale all'Usl e chiesto di procedere il prima possibile tenendo conto «della particolarità dell'area a vocazione turistica e dell'alto indice di vecchiaia». Ma, nonostante l'unità di intenti, l'azienda sanitaria ha fatto qualche passo indietro: «In questo momento tutte le nostre energie sono concentrate nella priorità di vaccinare la popolazione anziana e le categorie a rischio del nostro territorio». L'intervento vaccinale chirurgico è stato rimandato a data da destinarsi. E visto l'andamento dei contagi in provincia è probabile che salterà del tutto. L'idea, infatti, era nata dal fatto che l'area del Comelico, esattamente come a ottobre, cominciava a registrare numeri importanti sul fronte epidemiologico e una vaccinazione di massa mirata avrebbe di certo rallentato l'espandersi del virus. Ora però è tutta la provincia ad esserne impestata. Al punto che, nella media degli ultimi 7 giorni, Belluno ha superato i 250 nuovi casi ogni 100mila abitanti. Peggio, in Veneto, solo Venezia (254) e Padova (260). Se la classificazione delle zone rosse fosse provinciale (e non regionale come è adesso) la provincia dolomitica vi entrerebbe a pieno titolo.

IL BOLLETTINO

Ieri l'azienda sanitaria ha comunicato 87 nuovi positivi nelle ultime 24 ore che portano il totale delle persone con il virus a 1.153. Per quanto riguarda i ricoveri covid ce ne sono 61 tra gli ospedali di Belluno e Feltre: 42 in area sub-intensiva, 8 in Terapia intensiva, 11 negli strutture di comunità.

LA DECISIONE

I numeri stanno tornando a salire. È innegabile. Proprio per questo i sindaci del Comelico si sono detti pronti a partire subito con la vaccinazione di massa mettendo a disposizione gli immobili e tutta la logistica necessaria, con la collaborazione di Regole e Ana. «L'esposizione mediatica che aveva ricevuto il Comelico e la proposta del dottor Cinquetti ha raccontato Marco Staunovo Polacco, sindaco di Comelico superiore ha creato le condizioni affinché ci trovassimo e decidessimo che fosse un ottima idea. Mi auguro che la proposta venga accolta. Potrebbe essere un buon test a livello nazionale». La vallata del Comelico conta poco meno di 7mila anime. A cui, però, bisogna togliere le categorie che si sono già vaccinate (parte degli anziani, insegnanti e operatori scolastici, forze dell'ordine), le persone che sono contrarie (il vaccino sarebbe comunque su base volontaria) e quelle che sono positive. All'inizio l'idea del vaccino di massa non aveva convinto tutti. Due sindaci su 5 avevano preso le distanze. «Uscivamo da una settimana in cui il Comelico era sempre in prima pagina ha ricordato Staunovo Polacco . Un sindaco ha risposto che non la voleva per evitare un'ulteriore sovraesposizione mediatica o essere additati come territorio a rischio». L'altro, invece, era proprio il sindaco di Comelico: «Avevo appena parlato con un anziano del paese che non era stato vaccinato. Quindi mi chiedevo se l'Usl sarebbe stata in grado di vaccinare anche tutti gli altri. Poi ho parlato con il dottor Cinquetti e mi ha detto che sarebbe stato fattibile». Ma ieri l'azienda sanitaria ha risposto in questo modo: «Appena possibile, e in base al piano vaccinale, concorderemo le strategie per completare quanto prima l'immunizzazione di tutta la popolazione». Tradotto: la risposta, per ora, è no.

Davide Piol

