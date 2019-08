CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO Rifugi deserti o con pochi intimi che si godono il silenzio delle crode e sole che splende alto nel cielo sgombro di nuvole: siamo in piena estate, ma non è un sogno. È il quadro reale con il quale hanno dovuto fare i conti, loro malgrado, i gestori dei rifugi che nelle scorse settimane, nonostante il tempo bello, hanno rifocillato un numero esiguo di escursionisti. Cos'era successo? Allarmi meteo lanciati da siti inattendibili in base a previsioni elaborate su basi non esattamente scientifiche. Risultato: gite cancellate,...