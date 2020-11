IL CASO

BELLUNO «Qualsiasi cosa succeda: fai un incidente, hai le emorroidi, è covid. È vero eh, non c'è più nessuno che muore di tumore. Quelli li mandano a casa». E ancora: «Questo è un progetto mondiale in cui vogliono distruggere l'economia italiana e le piccole e medie imprese». Parole pronunciate nel corso della manifestazione di lunedì sera in piazza a Belluno e che hanno suscitato la reazione di chi si era messo al fianco dei manifestanti per esprimere il proprio sostegno ai tanti lavoratori e titolari d'azienda finiti in ginocchio con il provvedimento che tiene chiuse le palestre e impone a bar e ristoranti di chiudere alle 18. Parole che con ogni probabilità non esprimono il sentimento dell'intera piazza (nella quale sono comparsi anche diversi manifesti no al negazionismo) ma che sono state pronunciate senza che seguissero smentite o prese di posizione di segno contrario. Frasi dettate da concitazione e esasperazione ma che, pronunciate dal microfono di una manifestazione così partecipata, non sono passate inosservate. Il giorno dopo quelle parole è l'assessore regionale alla protezione civile, Gianpaolo Bottacin, che ha seguito la manifestazione dalla piazza, a prendere le distanze. Uno che accanto al governatore del Veneto, Luca Zaia, da mesi è in prima linea nella guerra al virus.

LA PRESA DI DISTANZE

«Lo dico senza difficoltà: mi dissocio completamente dai negazionisti. Oggi (ieri per chi legge ndr) sono stato in collegamento con Paolo Rosi coordinatore del Suem del Veneto. Nei nostri ospedali ci sono 1200 persone ricoverate. Non si tratta di pazienti lievi. Hanno difficoltà respiratorie che nulla hanno a che vedere con emorroidi o altre patologie. Il trenta per cento delle persone ricoverate in rianimazione ha meno di 50 anni».

IL CASO ROCCON

Ma ieri a tenere banco è stato anche il dibattito attorno al post pubblicato su Facebook da Franco Roccon, consigliere comunale di Belluno. Il politico locale ha scritto: «87 e 99 anni. Deceduti per Covid. Mi fermo qui». «Sono stato male interpretato - ha spiegato - intendo che prima o poi tutti muoiono ma mi pare che a quell'età uno abbia fatto la sua vita. L'utilità di eseguire il tampone in una persona di quell'età dovrebbe essere solo quella di capire dove lo abbia preso il virus. Mi hanno spiegato che la positività viene individuata moltiplicando i risultati. Tanto che i primi tamponi sono negativi e poi si continua a moltiplicare fino ad ottenere il virus. L'età delle vittime è un tema che impone una riflessione. Fuori dalle stanze del potere la gente si chiede questo. Farsi domande è il compito della politica».

I COMMERCIANTI

«Parlo prima da storico, che da presidente di Ascom - ha spiegato Paolo Doglioni - trovo che i negazionisti del Covid siano come quelli dell'olocausto o della terra sferica. Oggi viviamo in una guerra, una guerra che ci sottopone a grandi sofferenze. E in un contesto di sofferenza è legittimo che la gente si lamenti. Il nostro auspicio è di poter trascorrere il Natale senza limitazioni tra la seconda e la terza ondata. Negare che fior di scienziati creino dei parametri per valutare dei fenomeni non ha alcun senso. Purtroppo bisogna pensare che questo non è il paese di Alice nel paese delle Meraviglie. Dobbiamo stare tutti uniti c'è una grande situazione di malessere. Ma purtroppo dobbiamo anche considerare che lo Stato non ha le risorse per moltiplicare i pani e i pesci. Dobbiamo stare uniti tutti quanti».

