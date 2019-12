IL CASO

BELLUNO «Portateci azioni concrete su cui lavorare». Il senatore Paolo Saviane lancia così un appello alle associazioni di categoria, Confartigianato in testa, che sperano in una fiscalità su misura per il territorio bellunese: «Capisco certe dichiarazioni, servono per scuotere l'opinione pubblica, ma noi abbiamo bisogno di studi e progetti da poter tradurre in proposte di legge e azioni concrete». E il senatore prende ad esempio quanto fatto in provincia di Venezia da Confindustria che ha redatto uno studio condiviso poi da altre associazioni di categoria. «È stato fatto anche a Rovigo, dando il la alla proposta di legge, firmata Lega, per l'istituzione di una Zona logistica speciale (Zls) a Marghera e a Rovigo». Ma le Zes riguardano le aree portuali del sud Italia, ed ecco perché Saviane chiede alle associazioni di categoria «di fare squadra e di individuare un progetto e un obiettivo, presentatecelo e lo porteremo nelle sedi romane».

LO STRUMENTO

L'esponente della Lega assicura che ad oggi «si sono fatti avanti i comuni del Comelico e l'unico strumento ipotizzato è quello dell'individuazione di una zona franca: cominciamo dunque a costruirne una nel Bellunese. Alla ripresa dell'attività parlamentare mi adopererò per lavorare in questo senso. Parto da questa proposta perché è l'unica che mi è pervenuta». E ricorda che la finanziaria appena varata «farà arrivare un miliardo al Bellunese per le Olimpiadi del 2026, su proposta della minoranza, l'unica accettata, che è sul conto della Lega. Così come l'anno scorso si fece arrivare un miliardo per il dopo Vaia. E con il precedente Governo è stata sempre la Lega a battersi affinché, alla scadenza delle concessioni idroelettriche, la proprietà passasse alla Regione per reinvestire il ricavato sul territorio».

LA RICHIESTA

Questa la proposta lanciata al territorio, dopo che la vigilia di Natale Confartigianato Belluno aveva chiesto «una nuova sensibilità sul territorio colpito da Vaia, una sensibilità che individui nella Zes lo strumento per risollevarsi come avvenuto per Venezia dopo l'acqua alta». Richiesta avanzata già lo scorso giugno con l'estensione al Bellunese della Zes di Venezia per «il nesso economico funzionale del territorio bellunese con il porto di Venezia fondata nella storia dei rapporti commerciali tra la laguna e le Dolomiti», nonché come un antidoto al fenomeno dello spopolamento. Sull'argomento è intervenuto anche l'esponente di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, che rivendica la paternità dell'idea al suo partito. «È arrivato il via libera alla Zes per Venezia, proposta lanciata già da FdI con un progetto di legge nell'agosto 2018; insieme ai colleghi della Lega Andreuzza e Manzato. Ne avevamo poi chiesto e ottenuto l'inserimento nella mozione unitaria approvata nei giorni dell'acqua granda di poche settimane fa e, infine, il collega Urso la ha presentata sotto forma di emendamento. L'idea, alla fine è stata fatta propria da questo Governo che, come quello precedente, dimostra di avere ben poche idee e di appropriarsi tranquillamente delle proposte valide degli altri partiti».

Federica Fant

