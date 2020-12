IL CASO

BELLUNO Più di un decesso all'ora: 25 in 24 ore dicono i report ufficiali di Azienda Zero, braccio operativo della Regione. Un allineamento dei sistemi informatici che ieri sera ha portato a 385 il numero totale delle vittime da Covid in provincia di Belluno dall'inizio della Pandemia. Il salto è avvenuto tra il 23 e il 24. (Bollettino giorno 23 ore 17: 359 decessi; 24 ore 8: 371; 24 ore 17: 384). Ma dietro al drammatico incremento potrebbe celarsi un intervento informatico. Se l'Usl comunica i dati giornalmente alla Regione, e questa alla protezione civile, non avviene lo stesso con le strutture private. Gli anziani deceduti (già sottoposti a tampone positivo) vengono aggiornati con cadenza meno regolare.

PREOCCUPAZIONE

Visto il fragile equilibrio raggiunto in molte strutture in cui ci sono dei veri e propri focolai non è mai possibile abbassare la guardia. Nonostante la tristezza del momento, soprattutto per i famigliari che non possono fare altro che seguire, da remoto i propri genitori, fratelli e nonni, le residenze per anziani hanno cercato di regalare comunque un 24 e 25 dicembre all'insegna della famiglia e della comunità. A Taibon Agordino, Sedico, Feltre nelle case di soggiorno si combatte ancora il virus. Tra queste c'è anche il Centro Servizi alla Persona Cav. Barzan, che da metà dicembre sta combattendo contro il coronavirus. «La situazione sta migliorando piano piano fa sapere il vicesindaco Ali Chreyha -. Gli ospiti si stanno negativizzando e sta cominciando la vita sociale dentro la struttura. Abbiamo avuto dei decessi per patologie croniche, ma non per Covid (quindi non conteggiate nei report della Regione ndr) fa sapere il dottor Chreyha -. In questi ambienti è fisiologico, ma erano malati gravi». Il personale della struttura, insieme ai residenti, mostrando una torta con rappresentato un presepio hanno affidato ai social un messaggio alle famiglie: «Mai come quest'anno siamo consapevoli che il Natale è fatto dalle persone, dal loro affetto, dalla loro presenza, dal tempo che decidono di regalare e dal talento che viene messo a servizio degli altri. Ecco i regali più grandi che abbiamo ricevuto oggi, frutto di altrettanti grandi talenti. Grazie a Brankica di Vanilla_B_art per aver reso più dolce il nostro Natale. Grazie ad Anna Olivier per aver reso più colorato il nostro Natale. E un grazie speciale a Don Augusto per aver rasserenato i nostri cuori e riportato quel senso di intimità e comunità che iniziava a vacillare».

VIDEO MESSAGGIO

Alla Maria Gaggia Lante di Belluno è l'amministratore Paolo Santesso a inviare un video d'auguri. Gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica registrano che, il giorno di Natale, c'erano 6 dipendenti positivi, mentre 11 si sono nel frattempo negativizzati e torneranno presto al lavoro. Rimangono ancora 14 anziani positivi, a fronte di 13 negativizzati negli scorsi giorni. Sono arrivate dritte al cuore le parole degli anziani: «La notte di Natale è nato un bel bambino, bianco rosso tutto ricciolino. Maria lavava, Giuseppe stendeva, il figlio piangeva dal freddo che aveva». Da Sersa hanno fatto sapere che «con questa filastrocca che i residenti hanno recitato in questi giorni, vogliamo ringraziare: i ragazzi del catechismo della parrocchia di Cavarzano, i gruppi Colibri dell'associazione Insieme si Può, i bambini della scuola per l'infanzia don Pasa di Cavarzano. Un grande grazie vogliamo rivolgerlo a tutti i famigliari dei nostri anziani che ci stanno facendo giungere tanti dolci pensieri e che si stringono, seppur virtualmente, a tutti noi». Ringraziamenti anche per le associazioni e i volontari da cui «continuiamo a ricevere biglietti di auguri che ci danno tanta forza e coraggio».

Federica Fant

