BELLUNO Organici ridotti all'osso, personale costretto a cambiarsi in mezzo alla sporcizia e a svolgere turni di lavoro massacranti. E ancora, camici non idonei a lavorare in ambiente covid. Dopo la denuncia dei familiari, è arrivata quella dei lavoratori. Al centro della polemica, ancora una volta, la rsa di Cusighe che ospita 39 persone con disabilità psichiatriche gravi e molto gravi (quasi tutte positive al covid) e che è gestita dalla Cooperativa Rosa di Agrate Brianza (Monza). Le storie raccontate da infermieri e oss delle struttura sono gravissime.

A lanciare l'allarme, questa volta, è il sindacato Uil Fpl: «Abbiamo visto la disperazione negli occhi di lavoratori e familiari». I problemi legati alla rsa di Cusighe sono stati segnalati e denunciati più volte negli ultimi tre anni. Da quando, cioè, la struttura è passata in gestione alla Cooperativa Rosa. È quello il momento che ha segnato una svolta per tutti, ma in senso negativo. «All'inizio ci siamo interessati alla situazione dei dipendenti per questioni legate all'orario lavorativo, mai rispettato, alle paghe più basse, alla non conformità dei dispositivi di protezione individuale». Marianna Pasini, di Uil Fpl, spiega come tutto sia cominciato per una violazione dei diritti dei lavoratori. Negli ultimi 3 anni la struttura ha visto circa 25 infermieri. Nessuno si è mai fermato perché «ciò che viene offerto è un contratto part-time di 16, 18, 24 ore». Dal 2017 «si è palesata l'incapacità da parte della Cooperativa di gestire i turni in modo logico con un numero sufficiente di infermieri e di oss». Sono seguiti incontri su incontri con gli enti preposti. Finché il sindacato, non ricevendo risposte concrete, ha dichiarato lo stato di agitazione e convocato il Prefetto. Sono state sistemate due clausole riguardo al contratto, per il resto tutto è rimasto come prima.

«Quindi - continua Pasini abbiamo interpellato il direttore generale dell'Usl 1 Dolomiti Rasi Caldogno, il dottor Sandro De Col responsabile del distretto 1 di Belluno, la dottoressa Francesca Zanon, che ha potere di vigilanza e controllo all'interno della struttura, lo Spisal e l'Ispettorato del lavoro. Non abbiamo ottenuto nulla». Chi ci rimette, in una situazione del genere, è soprattutto il paziente. Nella rsa di Cusighe non ci sono anziani non autosufficienti ma persone, dai 20 ai 60 anni, con gravi disabilità psichiatriche e con fragilità marcate. Per loro è impossibile, ad esempio, comunicare se la doccia è troppo fredda o se hanno male da qualche parte. Inoltre, aggiunge Marianna Pasini, «esiste anche il rischio di aggressione del personale». Che, ora, è ridotto al minimo. I turni, però, sono gli stessi ed è già capitato, ad esempio mercoledì mattina, che i pazienti rimanessero senza terapia.

Interpellata sui problemi emersi in questi giorni, la direttrice della rsa Erica Tonetto non ha voluto esporsi. «Non rispondo» si è limitata a dire la dottoressa. Ma le domande sono tante. Perché vengono usati camici non idonei all'emergenza sanitaria? Come si è arrivati al punto di privare gli ospiti della terapia? «La questione dei camici mi risulta nuova spiega la direttrice della struttura Grazie dell'opportunità che mi ha dato, ma non replico». Il sindacato però vuole risposte. «Pretendiamo che la Cooperativa si assuma le sue responsabilità e adempia ai suoi obblighi conclude Marianna Pasini di Uil Fpl Sarebbe auspicabile che le autorità competenti controllassero ciò che accade all'interno della rsa di Cusighe per capire se si configura qualche reato. È tutto documentabile. Abbiamo le foto e tutto il resto. Le prove ci sono».

Davide Piol

