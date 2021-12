IL CASO

BELLUNO Operatori sanitari no-vax sospesi e poi tornati in corsia senza essere vaccinati. Per quanto possa suonare ambiguo e in contrapposizione con ciò che sta accadendo fuori dagli ospedali, dove l'obbligo del vaccino è stato esteso ad altre categorie che non c'entrano nulla con la sanità e dove viene chiesto uno sforzo importante a tutti i cittadini, ebbene accade anche questo: sanitari che avevano rifiutato la vaccinazione anti-covid ed erano stati lasciati a casa dall'Ulss Dolomiti, sono tornati in reparto dopo che hanno contratto il virus e sono guariti. «Noi non sappiamo quanti siano i non vaccinati negli ospedali spiega Andrea Fiocco, segretario Fp-Cgil Belluno È un dato che l'Ulss non ci ha fornito, nonostante gli incontri settimanali. Quello che so è che una parte dei sanitari sospesi è tornata a lavorare perché guarita dal covid». In tutti questi casi la sospensione è stata revocata, ma si tratta di una situazione temporanea. Scaduti i sei mesi, l'aut-aut tornerà tale e quale: o si vaccineranno o rimarranno a casa di nuovo.

NEGLI OSPEDALI

La speranza, per l'azienda sanitaria, è che cambino idea e decidano di vaccinarsi perché la pressione negli ospedali è sempre più forte: ci sono 6 pazienti covid in Terapia Intensiva, 26 in area non critica e 11 nell'ospedale di comunità. Ieri, inoltre, è morta una 90enne che era ricoverata a Feltre. In totale, nel Bellunese, si contano 1263 positivi e 2321 persone in quarantena. L'unica arma per sconfiggere il virus rimane il vaccino anti-covid. Dall'inizio della campagna vaccinale l'Ulss Dolomiti ha somministrato 363.843 dosi di vaccino anti-covid. Al momento l'85,9% (pari a 156.761 persone) della popolazione con più di 12 anni risulta coperta con il primo ciclo. Divisa per fasce d'età emerge che ha ricevuto almeno una dose il 76,1% dei 12- 19enni (10.807 persone), l'83,7 %dei 20-29enni (15.858), il 79,4% dei 30-39enni (15.763), il 79,2% dei 40-49enni (21.774), l'85,8% dei 50-59enni (28.503), l'88,5% dei 60-69enni (24.720), il 93,1% dei 70-79enni (22.136), quasi il 100% degli over 80 (17.205). L'84,1% (153.545 persone) del totale è invece coperto da entrambe le dosi. Rimangono d vaccinare 25.631 persone con più di 12 anni. La maggior parte, cioè il 20,8%, si trova nella categoria dei 40-49enni: ne mancano 5.718. Seguono i 50enni (4.715) e i trentenni (4.085). Le altre fasce d'età contano meno di 3.400 persone non coperte dal vaccino. Nel frattempo prosegue a pieno ritmo la somministrazione delle terze dosi: sono 66.799 i bellunesi che l'hanno già ricevuta e corrispondono al 61,6% della popolazione totale per la quale sono passati almeno 5 mesi dalla seconda somministrazione. Nello specifico sono stati coperti l'80% degli over 80 e il 75,7% dei 70-79enni. Da qualche giorno, inoltre, anche i bambini dai 5 agli 11 anni possono vaccinarsi.

SEDUTE POTENZIATE

L'Ulss Dolomiti ha potenziato l'offerta aggiungendo delle sedute dedicate ai più piccoli durante il periodo natalizio per le quali è necessario prenotarsi dal sito www.aulss1.veneto.it. Oltre al centro hub di Sedico (aperto tutte le mattine), saranno organizzate delle giornate allo stadio del ghiaccio di Cortina d'Ampezzo (il 28 dicembre dalle 11 alle 16), al Pala Tre Cime di Auronzo di Cadore (il 29 dalle 14 alle 16) all'ospedale di Pieve di Cadore (dal 27 dicembre al 31 gennaio 2022, ogni lunedì e mercoledì, dalle 14.30 alle 18.30), al piazzale Tamonich di Agordo (il 3 gennaio dalle 10 alle 16), al centro prelievi di Feltre (il 9 gennaio dalle 15 alle 18.30). Mentre oggi pomeriggio, alla scuola media Rocca di Feltre, è in programma una seduta vaccinale a cura dei pediatri del Feltrino che hanno convocato i loro assistiti.

Davide Piol

