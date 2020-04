IL CASO

BELLUNO Non si va più in meta, non ci si gioca più una vittoria (ciclistica o podistica) allo sprint, la rete ha smesso di gonfiarsi. Ci mancano i gol, le prodezze e gli erroracci, il confronto fisico. L'illusione che lo sport potesse resistere al coronavirus è stata brevissima. Non esiste immunità, purtroppo. E giorno dopo giorno, abbiamo visto spegnersi la fiammella della speranza. Si sono dovuti arrendere gli organizzatori, i dirigenti federali e di società, inevitabilmente anche gli atleti. Sono stati bloccati gli allenamenti, infine, e da settimane si discute sulla liceità - ma anche sull'opportunità - delle passeggiate, perfino dell'attività nel giardino condominiale. Fisica sì, ludica no. In un paio di mesi, lo sport è stato azzerato. E allora che si fa? Il problema è proprio il futuro.

IN BILICO

Oscillando tra realismo, pessimismo e voglia di non mollare (siamo sportivi o no?), c'è chi prova a prendere tempo. Il Rugby Alpago, per esempio. Venerdì sera si è riunito il direttivo, all'ordine del giorno c'erano le decisioni sul torneo di mini rugby, quello capace ogni inizio estate di riunire 2 mila persone sul prato e sulla tribuna dello stadio Comunità Montana di Puos. L'appuntamento con l'edizione 2020, la trentesima, è in calendario domenica 31 maggio. Pochi eventi più di questo hanno le caratteristiche dell'assembramento, per cui sembrava scontato il rinvio. Invece il Rugby Alpago ha rinviato solo la decisione: il 4 maggio sarà la data ultima per ogni valutazione, sperando che fase 2 e deroghe consentano di assistere allo spettacolo fantastico dei ragazzini che provano a evitare i placcaggi per schiacciare l'ovale in meta.

FRA STOP E ATTESA

E il pallone cosa sta aspettando? Lo show internazionale dei professionisti conta di concludere la stagione, a costo di giocare ultimi turni di serie A e finali di coppe europee tra luglio e agosto. Ma qui guardiamo a ben altra dimensione, a quella attività di base che coinvolge migliaia di famiglie. In settimana è stato decretato lo stop definitivo ai campionati giovanili. Ieri, la società numero 1 in provincia, l'Union Feltre, ha pubblicato un comunicato per annunciare di ritenere conclusa la stagione sportiva 2019/2020 del settore giovanile... In questi giorni il Cda e i responsabili (del vivaio, ndr) stanno lavorando per presentare a breve un progetto tecnico per la prossima stagione quanto più competitivo e organizzato possibile (questo il passaggio più delicato perché fa intendere che sarà difficilissimo conservare la stessa struttura vista nel 2019, ndr). Sarà nostra cura quindi convocare tutte le famiglie dei nostri tesserati per presentare la programmazione della prossima stagione esponendo dettagli, obiettivi e organizzazione. L'Union Feltre quindi sta già lavorando per la ripresa: Il momento difficile non ci farà cambiare direzione, anzi ci trasmette ancora più determinazione per perseguire i nostri obiettivi di crescita. Riteniamo fondamentale proseguire... gli allenamenti online e domestici... in modo da non fermare il processo di crescita che vogliamo sempre trasmettere.

L'È TUTTO DA RIFARE?

Dal calcio al rugby giungono quindi segnali del tutto contrari a una resa, ma è chiaro che sull'intero mondo dello sport aleggia il fantasma del ridimensionamento. Vale la pena ricordare le dichiarazioni rilasciate da Paolo Polzotto, amministratore delegato e sponsor del Belluno, in un'intervista al Gazzettino, appena 15 giorni fa. «In questo momento è impossibile programmare la prossima stagione. E quale dirigente sportivo se la sente, in questi giorni, di chiamare le aziende chiedendo un sostegno?». Lo diceva da sportivo e imprenditore, perché l'azienda di famiglia, l'Ital-Lenti, è impegnata su entrambi i fronti: deve fare i conti con i dipendenti in cassa integrazione e riflettere sulle attività collaterali, come le sponsorizzazioni. «Però più che un discorso sulle risorse, ne farei uno etico - aveva detto Polzotto -. Penso ai nostri dipendenti. È difficile parlare di investimenti nello sport, anche se questo non significa che molleremo, anzi vogliamo continuare, ma bisogna aspettare e valutare tra un po' di tempo».

GLI IMPIANTI

Bisognerà fare leva sulla capacità di improvvisare, ma solo chi ha basi solide (non solo economiche) potrà ricostruire l'attività. Senza dimenticare che la pandemia potrebbe mettere in ginocchio l'impiantistica. Le piscine in particolare, come sta emergendo dall'inchiesta che stiamo pubblicando a puntate ascoltando i problemi dei gestori degli impianti natatori della provincia. Dopo l'estate, se e quando le scuole riapriranno, valuteremo la tenuta di stadi, palasport, palestre, alle prese con costi di manutenzione sempre più difficili da sostenere. Passerà l'autunno, torneremo a vedere gare di sci e partite di hockey. Chi vuole correre, potrà tornare a farlo senza essere additato come untore. Esulteremo per un gol, faticheremo a sopportare qualche sconfitta. Lo faremo forse con guanti e mascherina. Cambierà tutto, tranne la voglia di sport.

Maurizio Ferin

