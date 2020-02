IL CASO

BELLUNO Non ha sintomi: ma è positivo al tampone. Si attende la conferma dallo Spallanzani di Roma ma, come insegna questa settimana di emergenza coronavirus, non c'è mai stato un caso di un tampone positivo smentito dagli accertamenti in laboratorio.

IL CONTAGIO

Non si conosce il nome della persona positiva al tampone e, come da disposizioni della Regione, non si conosce neppure in quale Comune della provincia risieda e stia trascorrendo il periodo di isolamento. Misure necessarie a tutela della sua dignità (visti i recenti casi di discriminazione) prima ancora che della privacy.

PASSAGGIO IN ZONA ROSSA

Il soggetto sarebbe un agordino e, secondo quanto si è appreso, sarebbe stato a Codogno (uno dei comuni della provincia di Lodi in cui è stato circoscritto il focolaio Lombardo) dieci giorni fa. La persona contagiata si è rivolta all'ospedale San Martino dove il personale ha raccolto i suoi dubbi. A far scattare il campanello d'allarme è stato proprio il soggiorno nel Comune del lodigiano. Ieri, a metà giornata, è arrivato il responso dal centro di riferimento regionale di Padova. Per lui è scattato così, come succede per tutti i soggetti asintomatici, l'isolamento fiduciario in casa. Nel frattempo non è escluso che ad essere sottoposti al test siano anche gli altri componenti del nucleo familiare.

IN VENETO

In totale nella regione sono 151 i casi di positività ai test coronavirus, secondo l'ultimo aggiornamento diffuso dalla Regione e relativo alle ore 13. Di questi, 95 sono asintomatici, 33 sono i ricoverati totali, di cui 9 in terapia intensiva. Il focolaio più grande resta quello di Vo', in provincia di Padova, con 70 casi, seguito da Treviso con 23, poi Venezia con 10, Limena con 9, Mirano con 5 e Vicenza con 3. A loro, ora, si aggiunge anche il soggetto bellunese le cui condizioni, è meglio ribadirlo una volta di più, non destano al momento preoccupazione. Al punto che non si è reso neppure necessario il ricovero. «Una situazione assolutamente sotto controllo che non rispecchia l'aspettativa esponenziale che ad ora era prevista», ha detto ieri mattina il governatore del Veneto Luca Zaia.

CENTO TAMPONI

All'ospedale di Belluno, dato aggiornato alla mattinata di ieri, erano stati eseguiti un totale di cento tamponi. Verifiche che fino al caso della persona, passata per la zona rossa in provincia di Lodi, si erano rivelate negative. Solo in serata è arrivata la conferma della sua positività. Quanto è bastato a far scattare anche per lui l'isolamento volontario in casa.

