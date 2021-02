IL CASO

BELLUNO No vax sotto l'occhio vigile dei consulenti del lavoro, chiamati in causa dagli imprenditori che pensano all'autotutela. Sì perché se vaccinarsi è considerato doveroso per gli operatori socio-sanitari, non da meno dovrebbe essere per baristi, commessi, autisti e molte altre categorie che quotidianamente entrano in contatto con svariate decine di persone.

A monte, quindi, i titolari di attività sentono la necessità di garantire la salute collettiva di clienti e utenti nonché degli stessi lavoratori. Da qua la richiesta al personale di vaccinarsi e, qualora l'istanza non venisse esaudita, delineano la possibilità di sospendere dal lavoro il dipendente recalcitrante. «È un tema che esige un adeguato intervento legislativo», questo l'appello di Innocenzo Megali, presidente dell'Ordine di Belluno.

«L'emergenza epidemiologica da Covid-19 - entra nel merito l'avvocato Megali - ha messo in luce l'indispensabilità e al tempo stesso il rischio del lavoro: principalmente quello di cura di medici e infermieri, ma anche quello di tutti gli altri attori del mondo produttivo. Si può dire che senza la sicurezza di chi lavora non si possa garantire nemmeno il diritto alla salute della popolazione». Di certo il datore di lavoro è tenuto a rispettare le misure che, secondo la particolarita della mansione, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei propri lavoratori. Sotto questo profilo la mancanza della vaccinazione richiesta, a fronte del rischio, potrebbe rilevare una violazione degli obblighi legali che spettano al lavoratore. Ciò, in particolare, nel caso di rischio biologico di chi opera in laboratori, ospedali e ambienti assimilabili. Ma la stessa cosa vale anche per i cassieri del supermercato, baristi, camerieri, autisti, insegnanti, bancari, postali e altre categorie ancora che sono a stretto contatto con il pubblico. Quindi, salvo controindicazioni soggettive, il vaccino è caldamente consigliato dai titolari di attività.

«A differenza del licenziamento - sottolinea il presidente - la sospensione del rapporto potrebbe rivelarsi più idonea in quanto riveste una funzione conservativa, impedisce che si concretizzi il rischio e potrebbe consentire al lavoratore, vaccinandosi, di sanare la violazione che gli viene addebitata. La mancanza di vaccinazione, al di là dell'obbligatorietà, può manifestarsi oggettivamente, in ogni caso, sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro e dell'inidoneità del lavoratore a operare nell'ambiente in condizioni di sicurezza, anche sulla scorta del giudizio del medico competente. Una situazione assimilabile alla perdita della idoneità sotto il profilo psico-fisico o della capacità lavorativa (che dà luogo alla tutela contro la malattia). Oppure a quella relativa alla perdita di titoli soggettivi abilitanti. O ancora a quella che fa riferimento all'incompatibilità ambientale».

In sintesi, quindi, in mancanza della vaccinazione da parte del lavoratore il datore potrebbe lamentare la violazione di un obbligo contrattuale o, in ogni caso, la mancanza oggettiva della idoneità del dipendente a svolgere le proprie mansioni in condizioni di sicurezza (anche per il protrarsi della assenza in caso di sospensione). «Il provvedimento adottabile dal datore, col concorso del medico competente, che in questa fase meglio si adatta alla situazione, pare essere, in base all'ordinamento, la sospensione del lavoratore e la valutazione di ulteriori provvedimenti organizzativi conservativi del rapporto - conclude Megali - I due ambiti (disciplinare e oggettivo) sono sottoposti a regole diverse (anche procedurali) e vanno sempre mantenuti distinti, fermo restando che un'eventuale verifica in ambito processuale rimane legata ai motivi addotti a supporto del provvedimento datoriale».

Raffaella Gabrieli

