IL CASO

BELLUNO Mentre l'Inps ha avviato il pagamento delle indennità di 600 euro previste dal decreto Cura Italia, lo Spisal sta affiancando le imprese che hanno riaperto, con condizioni completamente nuove rispetto al pre-Covid. Nella giornata di ieri ed entro la fine della settimana si chiuderanno tutte le restanti pratiche dell'Inps: quelle arrivate alla sede di Belluno - per un totale di oltre 7 milioni di euro - sono 12.558, 10.145 già definite (e in pagamento), 2413 invece definite giacenti. Una misura pensata dal Governo per andare incontro, almeno in parte, alle esigenze degli italiani. Ma la sfida più grande l'affronteranno le imprese. In questi giorni, dopo la chiusura imposta dall'epidemia del Coronavirus, l'aspetto principale è mettere al sicuro tutti i luoghi di lavoro. Dotandosi, per esempio, di scanner termici e termometri a pistola per misurare la temperatura dei dipendenti. C'è anche questa, tra le misure facoltative, che un'impresa o un negozio può adottare per contrastare il contagio da Covid-19. Una cosa va detta: la linea tra la salute dei cittadini e la loro privacy, tuttavia, è molto, molto sottile. Confindustria Belluno Dolomiti sta raccogliendo una serie di informazioni per stilare una lista di fornitori attendibili per l'acquisto di termometri e termoscanner. Ci sono però aziende che fanno certificare al dipendente di non avere sintomi o febbre.

L'ANALISI/1

Ne abbiamo parlato con la responsabile della Prevenzione dello Spisal di Belluno, Nicoletta De Marzo. Lo Spisal, infatti, deve tutelare la salute pubblica nella consapevolezza che le aziende devono riprendere a lavorare in piena crisi economica. «In linea generale, le imprese più grandi si sono organizzate in modo strutturato inizia a spiegare la dottoressa De Marzo -. Chi ha la temperatura elevata deve contattare il medico e stare a casa. Nel Decreto dello scorso 13 aprile, è raccomandato a tutte le attività il controllo della temperatura, ed è obbligatorio allontanare chi ha più di 37.5°. Le temperature si possono rilevare o attraverso volontari della Protezione civile o con personale sanitario». Lo Spisal, dalle sue indagini, ha raccolto alcune informazioni: «Per quanto ne sappiamo è scarsa la possibilità di misurare la temperatura, anche perché non ci sono ancora gli strumenti disponibili. Non è prevista comunque la redazione di un registro: alcuni supermercati ci hanno chiesto se è obbligatorio, nel loro settore. No, non lo è». E le piccole aziende? «So che ci sono ancora problemi a reperire mascherine in quantità e guanti ma tutte si stanno dando un gran da fare per osservare ogni parametro richiesto come le distanze tra i lavoratori, le protezioni, le pulizie per sanificare gli ambienti». La cosa più importante rimane «lavarsi le mani con acqua e sapone, senza esagerare con l'alcol che può provocare lesioni».

L'ANALISI/2

L'ingegner Carlo Casagrande è un consulente esterno di imprese e Ctu in ambito di sicurezza degli ambienti di lavoro: «Tutte le aziende che seguo nel Bellunese stanno adottando il più possibile lo smart working, si sono organizzate per rispettare le distanze di sicurezza e si stanno dotando di guanti e mascherine, rendndo sicuro il posto di lavoro. Certo, ci sono costi aggiuntivi: mi riferisco anche all'azienda di pulizia specifica, ma nessuno ha deciso di risparmiare su questo settore». Quanto alla misurazione della febbre, «non è obbligatoria, è l'operaio che la certifica», conclude Casagrande.

IN PRIMA LINEA

Tra le attività che utilizzano il termometro a pistola, per esempio, ci sono Certottica e DolomitiCert. Il direttore Luigino Boito non ne fa mistero: all'ingresso si fa un veloce test con il termometro a pistola. Ma c'è dell'altro. «Sono tante le domande di dispositivi di protezione che ci sono state poste, in questo periodo. Parliamo di un'ottantina di domande dal mondo dell'occhialeria a Certottica racconta il direttore Boito -: visiere, caschi, mascherine e tutto ciò che protegge gli occhi. Sono invece più di 200 le richieste a DolomitiCert. Bisogna dare certificazioni sicure ed evitare che vengano messi sul mercato presidi che hanno l'aspetto della conformità, ma che non sono certificati». Il problema, soprattutto per Dolomiticert, è dato dai tempi, «dovendosi avvalere di partner austriaci e americani, il primo test si effettua dopo 5 giorni per le mascherine, mentre per i respiratori ce ne vogliono di più».

Federica Fant

