IL CASO BELLUNO Marito-mostro recidivo minaccia anche l'avvocato della moglie:

IL CASOBELLUNO Marito-mostro recidivo minaccia anche l'avvocato della moglie: «Farò qualcosa di grave». È scattato l'allarme in queste ore a Feltre, dove i carabinieri sono in allerta, e hanno attivato il codice rosso, come accade in questi casi, per un 40enne violento e pericoloso. L'uomo doveva andare a cena con la moglie, con la quale voleva tentare un riavvicinamento, ma di fronte al dietrofront della donna, ritenendo responsabile il legale che l'assiste, si è scagliato contro di lui. È piombato lunedì pomeriggio nello studio...