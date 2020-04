IL CASO

BELLUNO «Ma dove sono finiti tutti? Nessuno ha più mal di pancia, dolori al torace o lombalgie?» Pare proprio che sia così. Che il coronavirus abbia fatto scomparire urgenze e emergenze.

I DATI

A guardare i numeri degli accessi alle strutture di pronto soccorso della provincia di Belluno si scopre che meno della metà dei cittadini ha chiesto aiuto nell'ultimo periodo. La comparazione con lo stesso periodo tra il 21 febbraio e il 15 aprile 2019 e 2020 rivela che nell'ultimo periodo hanno chiesto aiuto alle strutture 7768 pazienti a fronte dei 15129 del 2019. Insomma la metà degli accessi, con un giorno in più nel calendario (il 29 febbraio del 2020).

L'ANALISI

I numeri fotografano in modo impietoso quel che è successo, ma basta collegarsi alla App per riscontrare il crollo delle persone che raggiungono gli ospedali della provincia per sottoporsi a controlli d'urgenza o per chiedere assistenza. Nessuna fila nelle astanterie del pronto soccorso. Nessuna attesa. Una manciata di pazienti al giorno, a fronte di decine visitate e curate nell'arco di poche ore. Una nuova era per i reparti delle emergenze, che trova solo parziale spiegazione nella chiusura totale, il così detto lockdown. A Belluno tra il 21 febbraio 2019 e il 15 aprile del 2020 la differenza negli accessi è stata di quasi 3mila pazienti visitati. Erano 6227 nel 2019, sono stati 3100 nel 2020. Ma quel che è successo al San Martino non è un caso isolato. Ad Agordo gli accessi sono passati da 1863 a 976. Ad Auronzo siamo passati da 177 a 102 e a Pieve di Cadore da 1853 a 1026. Metà esatta degli accessi anche a Feltre 5009 nel 2019 2564 nel 2020. Per capire come siano cambiati i numeri bisogna anche tener conto di Cortina che nel 2019 afferiva all'Usl Dolomiti, al Codivilla erano stati gestiti 864 pazienti.

UN GIORNO QUALSIASI

In una giornata tra il 19 e 20 marzo ad esempio: il pronto soccorso di Agordo ha avuto a che fare con 12 pazienti, 14 quelli visitati a Pieve, 40 (invece che i soliti 120) a Belluno. Insomma, com'è possibile che sia scomparsa la metà esatta dei casi trattati? È più che verosimile che al conto manchino molti traumi che in passato facevano lievitare il conteggio. Molto più facile ipotizzare che ad aver contribuito al crollo degli accessi sia stato un cambio di priorità e forse addirittura di mentalità. In questo senso fabbriche e cantieri chiusi potrebbero aver dato un contributo significativo al crollo degli accessi ma il divario rimane ancora troppo ampio per giustificar un simile dimezzamento. Anche gli appelli, che in queste settimane si sono succeduti è molto probabile che abbiano dato gli effetti sperati. Insomma, il suggerimento di rivolgersi agli ospedali solo in caso di reale necessità potrebbe aver funzionato, permettendo al personale di tirare il fiato e di concentrarsi contro il nemico invisibile quel coronavirus che ha chiesto a tutte le categorie, ma soprattutto a chi lavora in prima linea, grandi sforzi e grande impegno organizzativo.

L'ORGANIZZAZIONE

Per garantire cure immediate al San Martino sono stati messi a punto percorsi differenziati per tipologia di pazienti. Di fatto a Belluno ci sono attualmente due pronto soccorso. Uno per i pazienti su cui si sospetta il coronavirus e uno per tutti gli altri. Attualmente nella struttura sono al lavoro sette infermieri la mattina, sette di pomeriggio e cinque di notte. Le ferie sospese e i turni di riposo saltati hanno garantito il funzionamento del doppio servizio. Aiutato anche da qualche unità esterna medica ed infermieristica.

L'AUSPICIO

Per i professionisti dell'emergenza e per chi opera nelle strutture dedicate al primo soccorso la speranza è che questo periodo serva per far capire a più di qualcuno che non sempre la prima cosa da fare e la cosa giusta è quella di andare in pronto soccorso. Auspici che difficilmente potranno essere soddisfatti.

