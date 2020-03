IL CASO

BELLUNO Lo sport bellunese si ferma. Completamente, o quasi. E le società, ora, auspicano un tavolo di confronto con le federazioni per essere coinvolte nelle prossime decisioni o, perlomeno, per sapersi orientare in una situazione di enorme incertezza. La soluzione delle porte chiuse inizialmente stabilita lascia posto, infatti, pressoché in tutti gli sport, a una sospensione completa delle attività. Niente partite, dunque. E in alcuni casi, almeno per scelta precauzionale di alcune società, niente allenamenti. Restano fermi, da questo fine settimana, il calcio (dalla serie D ai campionati giovanili), la pallavolo (in provincia quindi dalla B in giù fino ai giovanili), il calcio a 5, l'atletica (ma questo vale in tutto il territorio nazionale, e fino al 3 aprile), la pallacanestro, le bocce.

IL PALLONE NON ROTOLA PIÙ

Si ferma completamente, anzitutto, il calcio dilettantistico: dalla serie D (rinviati anche i recuperi che erano stati fissati mercoledì 11 marzo) alle categorie regionali e provinciali. Dall'Eccellenza alla Terza categoria, passando per tutte le fasce giovanili, il pallone non tornerà a rotolare. Fino a quando? Al momento non è stata indicata una data certa per la ripresa.

SI FERMA PROPRIO TUTTO

Ma, incassato questo ulteriore rinvio, le nuove preoccupazioni riguardano gli allenamenti. L'ultimo decreto del Consiglio dei ministri spiega infatti che le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute a effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus Covid-19 tra atleti, tecnici, dirigenti e tutti gli accompagnatori. In sostanza, alle società viene attribuito un dovere di vigilanza e prevenzione a cui molti club difficilmente sono in grado di far fronte. Alcune società della provincia (l'Union Feltre in toto, Cavarzano e Belluno nei settori giovanili per il calcio, fino ad arrivare al Feltre e al Valbelluna nel basket e alla Pallavolo Belluno) hanno già comunicato la sospensione anche degli allenamenti. Se non altro in attesa che si faccia chiarezza. Altre società (è il caso, per esempio, del San Giorgio) chiederanno delucidazioni su come svolgerli. «Mettendo davanti a tutto la sicurezza sanitaria delle persone sottolinea il direttore sportivo del San Giorgio, Moreno Della Vecchia, interpretando quello che sembra essere il pensiero di molte realtà bellunesi credo sia giusto pensare a un tavolo tra Figc e società per valutare i prossimi scenari che si possono prospettare».

LE ALTRE FEDERAZIONI

Quanto alle altre federazioni, la Fipav (pallavolo) si è mossa anche stavolta tra le prime e ha fermato i campionati fino al 15 marzo. Fermo fino al 15 marzo anche il calcio a 5, mentre per la palla a spicchi la Fip (Federazione italiana pallacanestro) regionale ha stabilito lo stop fino a nuova comunicazione. La Fidal (atletica) ha sospeso ogni attività per quasi un mese, fino al 3 aprile.

Egidio Pasuch

