BELLUNO Lo spoglio delle schede elettorali ha messo in luce un dato peculiare: la forza attrattiva dei sindaci. Partiti eclissati dallo strapotere di Zaia o liste fantasma almeno dal punto di vista dei voti hanno ottenuto, in alcuni comuni, preferenze di gran lunga superiori alla media. Tanto da sorpassare non solo il governatore del Veneto ma anche la grande rivelazione di queste elezioni, ossia Gianpaolo Bottacin, che da solo ha ottenuto ben 9.078 voti. Com'è potuto accadere? La domanda trova risposta nei sindaci bellunesi candidati alle elezioni regionali che, in modo per certi versi inaspettato, sono riusciti a trascinare il loro partito oltre le aspettative discostandosi dalla linea generale dettata dallo spoglio.

FORZA ITALIA

Uno dei casi più emblematici è sicuramente Seren del Grappa. Forza Italia è riuscito a imporsi solo in questo comune con 443 voti (Zaia presidente ne ha presi 338) risultando la lista più votata. In tutti gli altri è stato smpre dietro il tandem Zaia-Lega. Analizzando i dati emerge in modo ancora più chiaro il motivo di quanto accaduto. Dario Scopel, sindaco del paese e candidato con Forza Italia, ha portato a casa 428 preferenze, quasi la totalità di quelle ricevute dal partito. Invece Bottacin si è arenato a quota 35. È accaduto lo stesso a Perarolo dove il primo cittadino Pierluigi Svaluto Ferro, candidato con Fratelli d'Italia, ha permesso al partito della Meloni di spodestare Zaia e vincere la medaglia d'oro con 91 voti, di cui 82 a Svaluto Ferro (che ne ha presi anche 140 a Calalzo). Ci sono altri comuni che hanno mostrato comportamenti simili nonostante la vittoria schiacciante di Zaia renda di difficile lettura le piccole variazioni. Il sindaco di Alano, Amalia Serenella Bogana (anche lei in corsa sotto il vessillo di Fratelli d'Italia), ha ottenuto 182 preferenze su un totale di 251 solo nel suo comune, superando di gran lunga il migliore della tornata, Bottacin fermo a quota 79. Lo stesso vale per Silvia Cestaro, altra grande rivelazione della lista Zaia presidente, che nel suo comune, Selva di Cadore, ha preso 115 voti sui 166 totali della lista in cui era candidata.

IN CASA CENTRO SINISTRA

Stesso discorso, anche se si tratta di amministratori e non di sindaci, lo meritano Limana e Feltre. Edi Fontana, vice sindaco di Limana candidato con il Pd, è riuscito in un'impresa impossibile: trascinare il partito in seconda posizione sorpassando di quasi tre volte i voti della Lega. Fontana ha ottenuto 396 voti, contro i 186 di Bottacin. Adis Zatta, invece, non è sindaco ma queste elezioni regionali dicono che forse avrebbe i numeri in regola per provarci. Per ora è assessore ma anche lui ha permesso al Pd (nel suo comune) di scavalcare la Lega, mettendo il Pd dietro la lista Zaia, e conquistando da solo 947 voti a Feltre.

QUESTIONE TERRITORIALE

Oltre all'effetto sindaci le elezioni regionali hanno svelato le discrepanze tra le vallate bellunesi. Nei comuni del Cadore, ad esempio, Fratelli d'Italia è riuscito a imporsi come primo partito (escluso Zaia presidente) lasciando pochi voti a Lega e Pd. Mentre in Agordino è accaduto l'esatto opposto: Lega e Pd a guidare (sempre al netto di Zaia) e Fratelli d'Italia quasi scomparso. Partiamo dai comuni cadorini. Qui hanno giocato un ruolo chiave il sindaco di Calalzo e neo-senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo e il primo cittadino di Perarolo Svaluto Ferro. Solo in Cadore il partito della Meloni ha potuto affrontare Zaia ad armi quasi pari riuscendo a sorpassarlo a Perarolo e quasi a eguagliarlo a Calalzo e Ospitale. Sebbene in percentuali diversi tutti i comuni cadorini si sono comportati allo stesso modo: prima Zaia, poi Fratelli d'Italia, infine Lega e Pd. Nell'Agordino, invece, il partito della Meloni è sparito lasciando ampio spazio alla Lega. Zaia è rimasto però predominante grazie anche a Silvia Cestaro che in molti comuni ha sorpassato Bottacin: ad esempio a Colle Santa Lucia, Rivamonte, San Tomaso, Alleghe, Vallada e ovviamente Selva. Un dato concreto. I bellunesi si fidano delle istituzioni. Del presidente della regione e dei loro sindaci.

Davide Piol

